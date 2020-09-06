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Известия
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

С 2008 по 2020 год объем вкладов физлиц в отечественных банках вырос менее чем с 6 трлн до более чем 30 трлн рублей, что даже с учетом инфляции дает рост в два с половиной раза. В 2019 году вклады выросли на 7%.В источнике
С чего всё началось
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным.
Известия17:02
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Рамблер

Бегство вкладчиков: ЦБ сделал заявление

Рамблер02:33
News.ru

Низкие ставки в банках вызвали массовый отток денег со вкладов

News.ru10:06
Дума ТВ

ЦБ сообщил об потере россиянами интереса к вкладам

Дума ТВ09:38
Компания

Россияне потеряли интерес к вкладам на фоне низких ставок

Компания11:05
Deita.ru

Вкладчики бегут из банков: ЦБ назвал причину

Deita.ru22:15
Телеканал 360°

Низкие ставки в банках вынуждают россиян искать альтернативу вкладам

Телеканал 360°20:44
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Известия17:02

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона
Байкал-Dailyвчера в 22:25
4

Доктор Мясников ответил супруге Навального, оскорбившей Леонида Рошаля

Как сообщает «Красная весна», Мясников заявил, что ему было очень неприятно читать истеричный выкрик Навальной о поводу того, что лечить ее мужа будет не Рошаль: - Не вам его лечить, уж вас-то мы к нему и близко не пустим, мы знаем, какой вы врач, вы - не врач, вы - голос государства, - заявила Юлия.
Live2409:03
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Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия08:42
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В Ярославле почтили память погибшей команды «Локомотив»

Напомним, самолет с хоккеистами и тренерским штабом ХК "Локомотив" разбился 7 сентября 2011 года в 120 метрах от ярославского аэропорта Туношна: Як-42, на котором команда отправилась на матч в Минск, потерпел крушение на взлете.
Российская газета11:09
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