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По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным. Дело не в надежности банков, а в том, что работать с ними физическим лицам теперь невыгодно.В источнике
С чего всё началось
По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу
Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным.
Известия17:02
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