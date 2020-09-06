Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным. Дело не в надежности банков, а в том, что работать с ними физическим лицам теперь невыгодно.В источнике
С чего всё началось
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным.
Известия17:02
Подробнее о событии
ГЛАС.RU

Из-за невыгодных процентных ставок в банках, вкладчики ищут альтернативу

ГЛАС.RU10:55
News.ru

Низкие ставки в банках вызвали массовый отток денег со вкладов

News.ru10:06
Телеканал 360°

Низкие ставки в банках вынуждают россиян искать альтернативу вкладам

Телеканал 360°20:44
Рамблер

Бегство вкладчиков: ЦБ сделал заявление

Рамблер02:33
Deita.ru

Вкладчики бегут из банков: ЦБ назвал причину

Deita.ru22:15
Дума ТВ

ЦБ сообщил об потере россиянами интереса к вкладам

Дума ТВ09:38
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Известия17:02

Microsoft раскрыла новые функции Windows

Отмечается, что после очередного обновления операционной системы для энтузиастов, установивших бета-версию системы Windows 10 Insider Preview Build 20206 будут доступны упрощенный голосовой набор, упрощенный доступ к GIF-изображениям и эмодзи, а виртуальный ассистент для диктовки будет самостоятельно расставлять знаки препинания.
Microsoft раскрыла новые функции Windows
МонаВиста10:56
2

Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской

По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
Lenta.ru08:51
37

Шесть регионов СКФО вошли в топ-10 с худшей ситуацией на рынке труда

Авторы исследования объясняют, что сфере рынка труда этих регионов ключевыми проблемами этих регионов являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы Лучше всего в СКФО ситуация на рынке труда обстоит в Ставропольском крае, который по итогам 2019 года набрал 57,2 балла и занял 43-е место в рейтинге.
РБК Кавказ05:09
6

Названа часть граждан, которая пострадает от индексации пенсий

Финансовый аналитик Максим Кривелевич утверждает, что индексация пенсия ударит по определенной категории граждан не выше уровня инфляции до 2030.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, аналитик Кривелевич рассказал, что по некоторым гражданам ударит индексация пенсий не выше уровня инфляции до 2030 года.
Уфимские Заметки05:48
37

Россияне одобрили введение уроков сексуального просвещения в школах

Большинство жителей Россиян выступили за идею внести в учебный процесс уроки по сексуальному воспитанию в школах, пишет РБК со ссылкой на исследование телемедицинского сервиса Доктор рядом и медицинского сообщества «Найди своего доктора».
Live2405:33
357