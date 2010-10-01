Хоккей

Матч ТВМатч ТВПобеда «Краснодара» и ничья ЦСКА в ЛЕ, неудачный дебют Кудашова в сборной, голевая феерия россиян в НХЛ и другие ночные новости

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ЦСКА и "Ференцварош" не смогли выявить победителя в матче 4-го тура Лиги Европы.
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Победа «Краснодара» и ничья ЦСКА в ЛЕ, неудачный дебют Кудашова в сборной, голевая феерия россиян в НХЛ и другие ночные новости

Матч ТВ01:01

Победа «Краснодара» и ничья ЦСКА в ЛЕ, неудачный дебют Кудашова в сборной, голевая феерия россиян в НХЛ и другие ночные новости

Sportbox.RU01:01
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:29, Вашингтон
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Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
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Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
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Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС

Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
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Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
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Анастасия Костенко попыталась оправдать своего мужа Дмитрия Тарасова за его слова про леща.
Bimru.ru вчера в 22:33
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Специалист диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru 06 ноября в 08:58
Футбол

Фернандеш прокомментировал победу над «Трабзонспором»

Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш прокомментировал победу над "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 21:55
Хоккей

Овечкин вышел на 39-е место по очкам в регулярном чемпионате НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 39-е место по количеству набранных очков в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:01
Происшествия

В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков

Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Политика

ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело вчера в 19:12
Общество

Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве

Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Общество

Росгвардия представила новую эмблему

В проекте приказа об утверждении новой петличной эмблемы, подписанного командующим Росгвардией Виктором Золотовым, не уточняется, в каких случаях будет использоваться старая эмблема, а в каких — новая.
Коммерсантъ вчера в 13:57
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Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
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В Дагестане задержали собравших 10 млн руб. «финансистов» ИГ

РБК 01:58
Экономика

«Следовало покупать Bitcoin по $7300». Когда монета начнет дорожать

«Как только BTC отскочил от отметки 0,618 уровня Фибоначчи, всем следовало начать покупать Bitcoin», — написал Crypto Thies.
РБК 06 ноября в 10:08
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Российский авторынок упал на 5% в октябре

Тарантас Ньюс вчера в 05:32
Происшествия

Под Саратовом погибли четверо детей от отравления угарным газом

Газета.Ru 01:28
Транспорт

В России началась продажа билетов на поезда в Крым

8 ноября в продажу поступили билеты на пассажирские поезда в Крым.
Интерфакс 01:52
Общество

Друга Кокорина и Мамаева освободили

Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу.
Lenta.ru 02:24
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за технеисправности

Газета.Ru 01:38
Происшествия

Рядового Шамсутдинова отправят на психиатрическую экспертизу в Москву

Срочник Рамиль Шамсутдинов, открывший огонь в воинской части в Забайкалье, будет отправлен в декабре в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщил ТАСС его отец Салим Шамсутдинов.
Коммерсантъ 01:59
Экономика

Глава налоговой службы отчитался о доходах Челябинской области

Глава налоговой отчитался о результатах работы за 2019 год.
Деловой квартал (Челябинск) 01:30
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Общество

Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть

В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Общество

Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян

Издание отмечает, что Росстат впервые публикует статистику о доле граждан, ведущих здоровый образ жизни.
Lenta.ru вчера в 22:32
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК вчера в 19:47
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Общество

Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала

Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
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MySLO.ru вчера в 14:31
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