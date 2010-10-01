Хоккей

Матч ТВМатч ТВПобеда «Краснодара» и ничья ЦСКА в ЛЕ, неудачный дебют Кудашова в сборной, голевая феерия россиян в НХЛ и другие ночные новости

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1. Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в первом матче Кубка Карьяла. Для наставника национальной команды Алексея Кудашова эта игра стала первой в качестве главного тренера сборной. 2. Прошла презентация формы сборной России по футболу к чемпионату Европы 2020 года.
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Мучения ЦСКА в Венгрии, подъем «Краснодара», Тарасов готов «дать леща» женщине, хоккеисты начали с поражения и другие новости утра

Sports.ruвчера в 23:05

Победа «Краснодара» и ничья ЦСКА в ЛЕ, неудачный дебют Кудашова в сборной, голевая феерия россиян в НХЛ и другие ночные новости

Матч ТВ01:01

Победа «Краснодара» и ничья ЦСКА в ЛЕ, неудачный дебют Кудашова в сборной, голевая феерия россиян в НХЛ и другие ночные новости

Sportbox.RU01:01
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Общество

Игоря Верника госпитализировали

Lenta.ru 13:39
Политика

Комитет ООН отклонил предложение России перенести его работу из США

Первый комитет Генассамблеи ООН по разоружению отклонил предложение России рассмотреть возможность переноса его работы из США в случае, если не будут решены визовые проблемы российских делегатов.
Парламентская газета 11:35
Политика

Совфед предложил штрафовать блогеров по закону об иноагентах

Совет Федерации предложил разрешить признавать иностранными агентами физических лиц, владеющих интернет-ресурсами и распространяющих информацию для неограниченного круга людей.
Новая газета 08:30
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Транспорт

Более трех тысяч билетов продано на поезда в Крым

Более трех тысяч билетов продано на поезда, которые отправятся в Крым из Москвы и Петербурга.
Телеканал Санкт-Петербург 11:43
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой

Клиенты «Сбербанка» в пятницу, 8 ноября, сообщают о сбоях в работе онлайн-сервиса банка.
REGNUM 09:55
Политика

Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства

Фракция партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте инициативу о выражении вотума недоверия правительству Майи Санду.
Известия 09:13
Политика

В Кремле объяснили данные о сокращении населения России

Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
Ридус вчера в 12:55
Игры

Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5

Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.
The GEEK 13:13
Экономика

Пакистан решил выплатить России долг советских лет

Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 00:47
Шоу-бизнес

Тарасов: пусть Бузова покажет заявление

Футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж певицы Ольги Бузовой, прокомментировал информацию о том, что он избивал девушку, когда состоял с ней в браке.
RT на русском 10:49
Космос

Астрономы РАН предложили выбрать имя для планетной системы HAT-P-3

Астрономы РАН предложили в рамках очередного голосования выбрать имя для недавно открытой планетной системы HAT-P-3.
Актуальные Новости 13:00
Политика

Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»

Журналист польского издания Wpost Якуб Мельник раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".
РИА Новости 12:35
Общество

61-летняя Шэрон Стоун показала грудь на сцене

Декольте актрисы было таким глубоким, что ничего не скрывало. Провокационные наряды Шэрон Стоун заставляют забыть о ее возрасте.
Wday.ru 11:30
Футбол

Эррера: «Порой в „Манчестер Юнайтед“ футбол не был на первом месте»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера, перешедший в парижский клуб на правах свободного агента летом 2019 года из «Манчестер Юнайтед», обозначил разницу между клубами.
Sport24.ru 14:29
Политика

Помпео назвал Украину многолетним проектом США

Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Майк Помпео во время выступления в Берлине в канун 30-летия падения Берлинской стены назвал Украину «проектом, над которым США работает много лет».
Взгляд.ру 14:40
Общество

Институт русского языка назвал «пожар» и «протест» словами 2019 года

Наиболее употребляемыми в 2019 году в русскоязычных медиа словами стали «пожар» и «протест», следует из результатов исследования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, выдержки из которого приводит ТАСС.
Коммерсантъ 14:31
Политика

Экс-президент Бразилии Лула да Силва выходит на свободу

Луис Инасиу Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, заключенным в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
Вести.Ru 15:22
Финансы

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.
Ведомости 08:41
Здоровье

Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу

65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.
Агентство Телеграф 02:21
Спорт

Российские пляжники не сумели выйти в финал Межконтинентального кубка

Мужская сборная России по пляжному футболу не смогла пробиться в финал Межконтинентального кубка, который в эти дни проходит в Дубае.
Вести.Ru 13:01
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Энергетика

Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК вчера в 01:00
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу на Гран-при Китая

Российская фигуристка Анна Щербакова чисто выполнила короткую программу на этапе серии Гран-при в Чунцине.
Pravda.Ru 05:57
Происшествия

Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште

Lenta.ru вчера в 15:22
Общество

Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами

По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
Газета.Ru 15:40
Армия и оружие

Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти

РИА Новости вчера в 12:35
Футбол

Федор Смолов назвал Америку прекрасной для жизни

Федор Смолов в интервью пресс-службе ФК «Локомотив» рассказал об отношении к США.
ProstoProSport 11:48
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 11:28
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