Хоккей
Матч ТВПобеда «Краснодара» и ничья ЦСКА в ЛЕ, неудачный дебют Кудашова в сборной, голевая феерия россиян в НХЛ и другие ночные новости
1. Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в первом матче Кубка Карьяла. Для наставника национальной команды Алексея Кудашова эта игра стала первой в качестве главного тренера сборной. 2. Прошла презентация формы сборной России по футболу к чемпионату Европы 2020 года.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Политика
Комитет ООН отклонил предложение России перенести его работу из США
Первый комитет Генассамблеи ООН по разоружению отклонил предложение России рассмотреть возможность переноса его работы из США в случае, если не будут решены визовые проблемы российских делегатов.
Политика
Совфед предложил штрафовать блогеров по закону об иноагентах
Совет Федерации предложил разрешить признавать иностранными агентами физических лиц, владеющих интернет-ресурсами и распространяющих информацию для неограниченного круга людей.
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Транспорт
Более трех тысяч билетов продано на поезда в Крым
Более трех тысяч билетов продано на поезда, которые отправятся в Крым из Москвы и Петербурга.
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой
Клиенты «Сбербанка» в пятницу, 8 ноября, сообщают о сбоях в работе онлайн-сервиса банка.
Политика
Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства
Фракция партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте инициативу о выражении вотума недоверия правительству Майи Санду.
Политика
В Кремле объяснили данные о сокращении населения России
Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
Игры
Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5
Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.
Экономика
Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
Шоу-бизнес
Тарасов: пусть Бузова покажет заявление
Футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж певицы Ольги Бузовой, прокомментировал информацию о том, что он избивал девушку, когда состоял с ней в браке.
Космос
Астрономы РАН предложили выбрать имя для планетной системы HAT-P-3
Астрономы РАН предложили в рамках очередного голосования выбрать имя для недавно открытой планетной системы HAT-P-3.
Политика
Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»
Журналист польского издания Wpost Якуб Мельник раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".
Общество
61-летняя Шэрон Стоун показала грудь на сцене
Декольте актрисы было таким глубоким, что ничего не скрывало. Провокационные наряды Шэрон Стоун заставляют забыть о ее возрасте.
Футбол
Эррера: «Порой в „Манчестер Юнайтед“ футбол не был на первом месте»
Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера, перешедший в парижский клуб на правах свободного агента летом 2019 года из «Манчестер Юнайтед», обозначил разницу между клубами.
Политика
Помпео назвал Украину многолетним проектом США
Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Майк Помпео во время выступления в Берлине в канун 30-летия падения Берлинской стены назвал Украину «проектом, над которым США работает много лет».
Общество
Институт русского языка назвал «пожар» и «протест» словами 2019 года
Наиболее употребляемыми в 2019 году в русскоязычных медиа словами стали «пожар» и «протест», следует из результатов исследования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, выдержки из которого приводит ТАСС.
Политика
Экс-президент Бразилии Лула да Силва выходит на свободу
Луис Инасиу Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, заключенным в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.
Здоровье
Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу
65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.
Спорт
Российские пляжники не сумели выйти в финал Межконтинентального кубка
Мужская сборная России по пляжному футболу не смогла пробиться в финал Межконтинентального кубка, который в эти дни проходит в Дубае.
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
Энергетика
Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу на Гран-при Китая
Российская фигуристка Анна Щербакова чисто выполнила короткую программу на этапе серии Гран-при в Чунцине.
Происшествия
Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште
Общество
Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами
По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
Армия и оружие
Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти
Футбол
Федор Смолов назвал Америку прекрасной для жизни
Федор Смолов в интервью пресс-службе ФК «Локомотив» рассказал об отношении к США.
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.