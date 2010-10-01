1. Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в первом матче Кубка Карьяла. Для наставника национальной команды Алексея Кудашова эта игра стала первой в качестве главного тренера сборной. 2. Прошла презентация формы сборной России по футболу к чемпионату Европы 2020 года.

Победа «Краснодара» и ничья ЦСКА в ЛЕ, неудачный дебют Кудашова в сборной, голевая феерия россиян в НХЛ и другие ночные новости

Политика Комитет ООН отклонил предложение России перенести его работу из США Первый комитет Генассамблеи ООН по разоружению отклонил предложение России рассмотреть возможность переноса его работы из США в случае, если не будут решены визовые проблемы российских делегатов.

Политика Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства Фракция партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте инициативу о выражении вотума недоверия правительству Майи Санду.

Политика В Кремле объяснили данные о сокращении населения России Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.

Экономика Пакистан решил выплатить России долг советских лет Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.

Шоу-бизнес Тарасов: пусть Бузова покажет заявление Футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж певицы Ольги Бузовой, прокомментировал информацию о том, что он избивал девушку, когда состоял с ней в браке.

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Политика Помпео назвал Украину многолетним проектом США Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Майк Помпео во время выступления в Берлине в канун 30-летия падения Берлинской стены назвал Украину «проектом, над которым США работает много лет».

Общество Институт русского языка назвал «пожар» и «протест» словами 2019 года Наиболее употребляемыми в 2019 году в русскоязычных медиа словами стали «пожар» и «протест», следует из результатов исследования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, выдержки из которого приводит ТАСС.

Политика Экс-президент Бразилии Лула да Силва выходит на свободу Луис Инасиу Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, заключенным в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.

Здоровье Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу 65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.

Спорт Российские пляжники не сумели выйти в финал Межконтинентального кубка Мужская сборная России по пляжному футболу не смогла пробиться в финал Межконтинентального кубка, который в эти дни проходит в Дубае.

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Энергетика Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).

Общество Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".

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