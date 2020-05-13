Лоукостер "Победа" начнет поэтапное восстановление программы внутренних полетов с 1 июня. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

с чего всё началось

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании. Продажа билетов на летние рейсы по 73 маршрутам внутри страны возобновится 14 мая на сайте pobeda.aero. Цены будут почти в три раза ниже, чем год назад.

«Победа» поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня

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