Общество
РИА Новости«Победа» поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании. Продажа билетов на летние рейсы по 73 маршрутам внутри страны возобновится 14 мая на сайте pobeda.aero. Цены будут почти в три раза ниже, чем год назад.
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с чего всё началось
Лоукостер "Победа" начнет поэтапное восстановление программы внутренних полетов с 1 июня. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.ТАСС04:06
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