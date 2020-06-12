Общество

ПРАЙМПРАЙМ«Победа» начала распродажу билетов на июль

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" начала распродажу билетов на июль, говорится в рассылке компании для пассажиров.
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с чего всё началось

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

С июля открываются полеты по 83 направлениям в России, отметил представитель компании. Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».
РБКвчера в 04:34

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«Победа» начала распродажу билетов во время пандемии

Znak.comвчера в 11:25

Авиакомпания «Победа» начала распродажу билетов на июль 2020 года

News.ruвчера в 11:10

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

РБКвчера в 04:34

Авиакомпания «Победа» начала распродажу билетов на июль

Говорит Москвавчера в 06:40

«Победа» начала распродажу билетов на июль

Forbesвчера в 05:22

«Победа» запустила распродажу авиабилетов на июль

Компаниявчера в 05:20

«Победа» объявила распродажу билетов на июль

Дождьвчера в 08:27
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Политика

Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок".
Московский Комсомолец 11 июня в 06:36
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Политика

Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ вчера в 10:28
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

Вести.Ru 00:47
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Происшествия

В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции

Режим чрезвычайной ситуации был введен после пожара в газохранилище в Казани, сообщается на сайте главного управления МЧС по Татарстану.
РБК 03:33
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Футбол

«Зенит» заинтересован в приобретении форварда «Ривер Плейт»

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к нападающему "Ривер Плейт" Рафаэлю Борре, сообщает La Banda Deportiva в Twitter.
Газета.Ru 01:52
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего

Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня вчера в 07:22
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Общество

Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии

Evo-rus.com 02:20
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Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

UfacityNews.ru 10 июня в 15:54
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Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
Известия 00:16
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Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
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Общество

Диетолог раскрыл способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые помогут избавиться от тяги к сладкому всего за одну неделю.
Наша версия вчера в 08:29
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Общество

Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса

Новые случаи коронавирусной инфекции за сутки выявлены в 85 регионах России, больше всего — в Москве, Московской области и Свердловской области.
Lenta.ru вчера в 03:47
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Шоу-бизнес

Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку

Российская эстрадная исполнительница и актриса Наташа Королева рассказала, как художественный руководитель студии "Квартал-95", а ныне – президент Украины Владимир Зеленский поправлял ей узкую юбку.
РИА Новости вчера в 19:35
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Общество

Россияне смогут получить пособия и выплаты без предоставления справок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении социальных пособий и выплат без предоставления справок гражданами, сообщила пресс-служба кабмина.
РИА Новости 04:30
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Происшествия

Появились две новые жертвы коронавируса в Новосибирске

За минувшие сутки в Новосибирской области зафиксировано два смертельных исхода среди пациентов с коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 01:22
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Кино

Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»

На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
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Экономика

ФНС объяснила, как заполнять расчет по страховым взносам при нулевых ставках во 2 квартале

Федеральная налоговая служба письмом от 09.06.2020 № БС-4-11/9528@ направила пояснения по заполнению расчета по страховым взносам в случае применения нулевых ставок.
ИА Клерк.Ру 11 июня в 01:27
Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино

Сердца зрителей были завоеваны голливудским актером Харрисоном Фордом, сыгравшим Индиану Джонса.
RuNews24.ru вчера в 03:59
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Хоккей

НХЛ объявит города, в которых пройдет плей-офф, 22 июня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует назвать города, которые примут матчи плей-офф, 22 июня, сообщает Las Vegas Review-Journal.
Газета.Ru 02:53
Армия и оружие

Балтфлот поднял боевые самолеты в ответ на учения НАТО Baltops

Газета.Ru 11 июня в 14:04
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Общество

В Союзе пивоваров рассказали о вкусах россиян

Большинство россиян предпочитает из пивных напитков светлые фильтрованные сорта, рассказал совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
Известия 00:51
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Фигурное катание

Плющенко: «Трусова сделала на тренировке четверной риттбергер»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о тренировках фигуристки Александры Трусовой на сборе в Кисловодске.
Sport24.ru вчера в 11:39
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Общество

На крупном оптовом рынке Пекина нашли рассадник коронавируса

Коронавирус был найден на одном из крупных рынков Пекина «Синьфади».
Mockva.ru 04:42
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Общество

Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка

«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении.
ИА Красная Весна 11 июня в 12:36
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Здоровье

В Якутии выросло число заразившихся коронавирусом детей

Число детей среди заболевших коронавирусом в Якутии растет, районам поручено решить вопрос о двухнедельном наблюдении за детьми, прибывающими на лето из Якутска в районы республики, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости 02:25
Происшествия

Во Франции потушили пожар на атомной подлодке

РБК 04:08
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Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
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Политика

В Крыму назвали инициативу Зеленского по полуострову безысходностью

Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти партнеров для обсуждения вопросов по Крымскому полуострову продиктованы безысходностью.
Газета.Ru 02:43
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