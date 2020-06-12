Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.

с чего всё началось

Авиакомпания «Победа» («дочка» Аэрофлота) начинает продажу билетов на июль в российских городах 12 июня. Информацию об акции в российских СМИ подтвердил официальный представитель компании. Но он не уточнил, сколько билетов будет продано по этой цене.

«Победа» начала распродажу билетов на июль

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