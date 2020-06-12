Общество
Ореанда-Новости«Победа» начала распродажу билетов на июль
Авиакомпания «Победа» («дочка» Аэрофлота) начинает продажу билетов на июль в российских городах 12 июня. Информацию об акции в российских СМИ подтвердил официальный представитель компании. Но он не уточнил, сколько билетов будет продано по этой цене.
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Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.РБК04:34
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Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Политика
Российская Федерация отмечает День России
Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
Газета.Ru 02:28
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
BFM.ru 06:09
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Экономика
ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов.
Эхо Москвы 10 июня в 11:32
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Опубликована карта выхода регионов России из ограничений
Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Известия 08:42
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Общество
Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников
Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
Экономика
Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми
Москва, 11 июня 2020, 12:14 — REGNUM Субсидии на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет получат 19 регионов РФ.
REGNUM вчера в 05:14
Политика
Великобритания уведомила ЕС о непродлении переходного периода
Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не станет продлевать переходный период, завершающийся 31 декабря 2020 года.
Известия 07:45
Политика
Песков сравнил свою работу с работой сапера
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его работа "чуть-чуть как у сапера: ошибаешься один раз".
РИА Новости 08:30
Общество
Жена президента Украины заразилась коронавирусом
Жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что прошла тест на коронавирус COVID-19, который дал положительный результат.
Коммерсантъ 08:40
Здоровье
В Санкт-Петербурге ускорят тестирование на коронавирус
В Санкт-Петербурге ускорят получение результатов анализа на коронавирус. Теперь тестирования будут проводить городские лаборатории.
КП - Санкт-Петербург 08:45
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Общество
Воробьев объявил о новом этапе отмены ограничений в Подмосковье
В Подмосковье с 25 июня откроются торгово-развлекательные центры.
BFM.ru вчера в 15:05
Общество
РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников
Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 00:33
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Здоровье
В Свердловской области выявили ещё 320 случаев заражения коронавирусом
За сутки в Свердловской области выявлено 320 случаев коронавируса. На 12 июня в регионе зарегистрировано 8826 инфицированных COVID-19.
Уральский меридиан 03:49
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41
Происшествия
В России разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился вблизи села Сасыкино Рязанской области.
Lenta.ru вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
iReactor вчера в 08:07
Происшествия
Лукашенко заявил о задержании 15 человек по делу Белгазпромбанка
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RT на русском 08:36
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату
Россияне, которые будут работать 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Инну Святенко в среду, 10 июня.
РИА Воронеж 10 июня в 13:05
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Политика
Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 10:33