С июля открываются полеты по России по 83 направлениям в России, отметил представитель компании. Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».

с чего всё началось

Авиакомпания «Победа» («дочка» Аэрофлота) начинает продажу билетов на июль в российских городах 12 июня. Информацию об акции в российских СМИ подтвердил официальный представитель компании. Но он не уточнил, сколько билетов будет продано по этой цене.

«Победа» начала распродажу билетов на июль

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