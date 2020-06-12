Общество

Ореанда-НовостиОреанда-Новости«Победа» начала распродажу билетов на июль

Авиакомпания «Победа» («дочка» Аэрофлота) начинает продажу билетов на июль в российских городах 12 июня. Информацию об акции в российских СМИ подтвердил официальный представитель компании. Но он не уточнил, сколько билетов будет продано по этой цене.
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с чего всё началось

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

С июля открываются полеты по России по 83 направлениям в России, отметил представитель компании. Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».
РБК04:34

Подробнее о событии

«Победа» объявила распродажу билетов на июль

Дождь08:27

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

Rambler News Service08:01

«Победа» запустила распродажу авиабилетов на июль

Компания05:20

Авиакомпания «Победа» начала распродажу билетов на июль

RuNews24.ru05:52

«Победа» начала распродажу билетов на июль

Forbes05:22

Авиакомпания «Победа» начала распродажу билетов на июль

Говорит Москва06:40

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

РБК04:34
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