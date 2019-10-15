Транспорт

Absolut TVAbsolut TV«Победа» поднимет цены на авиабилеты на 40%

Средняя цена авиабилета "Победы" в одну сторону на международных линиях в зимний сезон прошлого года составляла 4500 рублей. Мосгорсуд посчитал, что введение платы за регистрацию напрямую противоречит закону и повышала цену билета на 50%.
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с чего всё началось

«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Перевозчик вынужден включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах, добавила она. 25 евро по курсу ЦБ на 16 октября составляют примерно 1800 руб. «Победа» исполняет решение Московского городского суда, продолжает Селиванова.
Ведомостивчера в 16:53

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«Ведомости»: «Победа» поднимет цены на авиабилеты из зарубежных аэропортов примерно на 40%

ТАССвчера в 19:27

«Победа» повысит цены на рейсы в Россию на 25 евро

РИА Новости02:34

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РБКвчера в 20:45

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Коммерсантъвчера в 20:22

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URA.Ruвчера в 19:02

«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Ведомостивчера в 16:53
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
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Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

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14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Агентство Bloomberg пишет, что, такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
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О чем предупреждает «ком в горле»

"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
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В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.
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«Лукойл» решил раздать больше денег

Совет директоров утвердил, что на дивиденды пойдет весь свободный денежный поток.
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У Билли Айлиш украли кольцо во время концерта

Поклонники певицы начали скандировать, призывая вернуть драгоценность Билли Айлиш, но она попросила их «не беспокоиться» о том, что произошло.
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Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
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