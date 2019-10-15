Перевозчик вынужден включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах, добавила она. 25 евро по курсу ЦБ на 16 октября составляют примерно 1800 руб. «Победа» исполняет решение Московского городского суда, продолжает Селиванова.

с чего всё началось

Средняя цена авиабилета "Победы" в одну сторону на международных линиях в зимний сезон прошлого года составляла 4500 рублей. Мосгорсуд посчитал, что введение платы за регистрацию напрямую противоречит закону и повышала цену билета на 50%.

«Победа» поднимет цены на авиабилеты на 40%

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