Транспорт
Absolut TV«Победа» поднимет цены на авиабилеты на 40%
Средняя цена авиабилета "Победы" в одну сторону на международных линиях в зимний сезон прошлого года составляла 4500 рублей. Мосгорсуд посчитал, что введение платы за регистрацию напрямую противоречит закону и повышала цену билета на 50%.
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с чего всё началось
Перевозчик вынужден включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах, добавила она. 25 евро по курсу ЦБ на 16 октября составляют примерно 1800 руб. «Победа» исполняет решение Московского городского суда, продолжает Селиванова.Ведомостивчера в 16:53
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«Победа» поднимает цены на рейсы в Россию из-за иска транспортной прокуратуры
Коммерсантъвчера в 20:22
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Путин проверит ход ликвидации последствий паводков
Президент России Владимир Путин проведет 16 октября совещание в Кремле по вопросу ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
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Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
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Газета.Ru вчера в 14:49
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О чем говорит требование Киева распустить ДНР и ЛНР
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Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда
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Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал "РЕН ТВ" о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
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В сиквеле «Венома» появится суперзлодейка Визг
Как сообщают источники, знакомые с проектом, в сюжет «Венома 2» добавили нового персонажа комиксов Marvel — суперзлодейку Визг.
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Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
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Агентство Bloomberg пишет, что, такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
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Никас Сафронов рассказал о «больших проблемах с лицом» у Ротару
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Совет директоров утвердил, что на дивиденды пойдет весь свободный денежный поток.
Lenta.ru 08:17
Музыка
У Билли Айлиш украли кольцо во время концерта
Поклонники певицы начали скандировать, призывая вернуть драгоценность Билли Айлиш, но она попросила их «не беспокоиться» о том, что произошло.
ГЛАС.RU 01:38
Политика
Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
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