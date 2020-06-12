С июля открываются полеты по России по 83 направлениям в России, отметил представитель компании. Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».

с чего всё началось

Лоукостер «Победа» объявила о начале распродажи билетов по 88 внутренним направлениям на июль, сообщается на сайте компании. Цены на билеты стартуют от 999 рублей. Представитель «Победы» рассказал РБК, что цена билетов в среднем на 60% ниже, чем в июле прошлого года.

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