Общество

Полит.руПолит.ру«Победа» объявила распродажу билетов на июль

Лоукостер «Победа» объявила о начале распродажи билетов по 88 внутренним направлениям на июль, сообщается на сайте компании. Цены на билеты стартуют от 999 рублей. Представитель «Победы» рассказал РБК, что цена билетов в среднем на 60% ниже, чем в июле прошлого года.
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с чего всё началось

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

С июля открываются полеты по России по 83 направлениям в России, отметил представитель компании. Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».
РБК04:34

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«Победа» начала распродажу билетов на июль

Forbes05:22

Авиакомпания «Победа» начала распродажу билетов на июль 2020 года

News.ru11:10

«Победа» объявила распродажу билетов на июль

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«Победа» запустила распродажу авиабилетов на июль

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«Победа» запустила распродажу билетов на июль

РБК04:34
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