Общество
Полит.ру«Победа» объявила распродажу билетов на июль
Лоукостер «Победа» объявила о начале распродажи билетов по 88 внутренним направлениям на июль, сообщается на сайте компании. Цены на билеты стартуют от 999 рублей. Представитель «Победы» рассказал РБК, что цена билетов в среднем на 60% ниже, чем в июле прошлого года.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
С июля открываются полеты по России по 83 направлениям в России, отметил представитель компании. Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».РБК04:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Общество
Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки.
Lenta.ru 10:20
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Политика
В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков рицином из России
Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления трех пражских муниципальных политиков ядом рицин, который якобы привез в Прагу российский дипломат.
Вести.Ru 12:52
Космос
Астронавты Кэссиди и Бенкен готовятся к выходам в открытый космос
Аргументы и Факты 05:33
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Происшествия
В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru 10:28
Игры
Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году
Piter.tv 11:01
Общество
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 11:01
Общество
В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка»
Топ-менеджеры "Белгазпромбанка" задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Газета.Ru 11:49
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Гаджеты
Вышла публичная бета-версия ОС Android 11
Компания Google на своем официальном портале выложила первую бета-версию операционной системы Android Beta 1. Она пока еще немного «сыровата» и недоработок хватает, но в скором времени их обещают устранить.
Что происходит вчера в 06:27
Политика
В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
Политика
Зеленский заявил о желании «вернуть вопрос Крыма» в повестку
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пообещал вернуть вопрос по Крыму в повестку дня международного сообщества.
Газета.Ru 14:25
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК вчера в 11:15
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM 11:47
Наука
Найдена новая угроза коронавируса для организма человека
Коронавирусная инфекция представляет глобальную угрозу всей нервной системе.
Lenta.ru 13:13
Происшествия
Несколько домов в центре Москвы остались без света
Несколько домов в центре Москвы остались без света, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 15:10
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
Москвичей ждут «призовые» в день голосования
Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
Происшествия
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
РИА Новости 12:49
Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru вчера в 11:24
Здоровье
Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу
Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com 08:57
Политика
Дубайский небоскреб окрасился в цвета российского триколора
Самое высокое здание мира, дубайский небоскреб Burj Khalifa, 12 июня 2020 года окрасилось в цвета российского национального флага.
Русские Эмираты 12:15
Происшествия
Атомная подводная лодка загорелась во Франции
Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 14:08