Общество
Полит.ру«Победа» объявила распродажу билетов на июль
Лоукостер «Победа» объявила о начале распродажи билетов по 88 внутренним направлениям на июль, сообщается на сайте компании. Цены на билеты стартуют от 999 рублей. Представитель «Победы» рассказал РБК, что цена билетов в среднем на 60% ниже, чем в июле прошлого года.
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с чего всё началось
С июля открываются полеты по России по 83 направлениям в России, отметил представитель компании. Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».РБК04:34
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Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
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Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
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«Газпром» назвал задержание руководства Белгазпромбанка незаконным
"Газпром" прокомментировал задержание в Белоруссии топ-менеджеров Белгазпромбанка.
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Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
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Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
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Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
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Вести.Ru 05:12
Происшествия
Атомная подлодка загорелась во Франции
Загорелась подлодка типа «Рюби», носящая название Perle (в переводе с французского — «Жемчужина»).
Lenta.ru 12:47
Общество
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
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ToDay News Ufa 08:47
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru вчера в 11:43
Общество
Мурашко заявил, что масочный режим в России должен сохраняться
Снятие режима ограничений Ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, пока еще рано полностью снимать во всех регионах страны, заявил Мурашко.
ТАСС 10:49
Гаджеты
Компания Adobe выпустила новое приложение для смартфонов Photoshop Camera
Программа выпущена в компании Adobe.
Goroday.ru вчера в 22:30
Политика
Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
RT на русском 06:52
Общество
Километровая очередь выстроилась в открывшийся на Невском магазин Zara
У дверей открывшегося после нескольких месяцев карантина магазина Zara на Невском проспекте снова собралась очередь, длиной в несколько километров.
Невские Новости 12:46
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда
Работающие граждане России в день общероссийского голосования, 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, пишет издание «Известия» со ссылкой на заявление руководителя социального комитета Совета Федерации.
Ёлдаш 10 июня в 15:20
Космос
Роскосмос начал переброску пускового стола для «Ангары» на Восточный
Первые секции стартового стола для ракетного комплекса "Ангара" отправлены на космодром Восточный по железной дороге, основная часть будет отправлена по морю в июле, говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в пятницу на сайте госкорпорации.
ТАСС 10:34
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 10 июня в 11:26
Происшествия
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Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 10:33
Авто
В России стартовало производство новой версии Renault Logan
С конвейера "АвтоВАЗа" начали сходить автомобили Renault Logan в новой лимитированной версии Technology.
Новые автомобили 02:04
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Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
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Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
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В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта
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Коммерсантъ 10:14
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Найдена новая угроза коронавируса для организма человека
Коронавирусная инфекция представляет глобальную угрозу всей нервной системе.
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