Общество

ДождьДождь«Победа» объявила распродажу билетов на июль

Лоукостер «Победа» объявил о проведении с 12 по 18 июня распродажи авиабилетов на внутренние рейсы в июле. Об этом сообщается на сайте компании. Распродажа коснется 83 направлений по России, стоимость билетов начинается от 999 рублей.
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с чего всё началось

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

С июля открываются полеты по России по 83 направлениям в России, отметил представитель компании. Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».
РБК04:34

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«Победа» начала распродажу билетов во время пандемии

Znak.com11:25

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

РБК04:34

«Победа» объявила распродажу билетов на июль

Дождь08:27

Авиакомпания «Победа» начала распродажу билетов на июль

Говорит Москва06:40

«Победа» начала распродажу билетов на июль

Forbes05:22

«Победа» запустила распродажу авиабилетов на июль

Компания05:20

Авиакомпания «Победа» начала распродажу билетов на июль 2020 года

News.ru11:10
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