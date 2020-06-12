Общество
Дождь«Победа» объявила распродажу билетов на июль
Лоукостер «Победа» объявил о проведении с 12 по 18 июня распродажи авиабилетов на внутренние рейсы в июле. Об этом сообщается на сайте компании. Распродажа коснется 83 направлений по России, стоимость билетов начинается от 999 рублей.
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с чего всё началось
С июля открываются полеты по России по 83 направлениям в России, отметил представитель компании. Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».РБК04:34
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