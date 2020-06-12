Общество
Полит.ру«Победа» объявила распродажу билетов на июль
Лоукостер «Победа» объявила о начале распродажи билетов по 88 внутренним направлениям на июль, сообщается на сайте компании. Цены на билеты стартуют от 999 рублей. Представитель «Победы» рассказал РБК, что цена билетов в среднем на 60% ниже, чем в июле прошлого года.
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с чего всё началось
С июля открываются полеты по России по 83 направлениям в России, отметил представитель компании. Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».РБК04:34
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Интернет
Новая функция поиска появится в WhatsApp
Пока новая функция находится на ранней стадии тестирования, и она еще даже не вышла в бета-версии WhatsApp.
Astera 10:19
Финансы
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"Паркуют прибыль в офшорах" За пять месяцев 2020 года отток капитала из России составил 33,5 млрд долларов, что на четверть больше показателя за весь прошлый год (26,7 млрд долларов).
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Космос
Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Реальное время 10 июня в 22:24
Космос
Галактики находятся ближе друг к другу, чем считалось ранее
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Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне, Лигу Европы – в Германии
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News.ru 08:50
Транспорт
Более десяти тысяч москвичей продлили проездные билеты
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Участвуя в урегулировании ситуации в Донбассе, Россия пытается добиться, чтобы Украина стала единой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Рамблер вчера в 08:42
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Российская газета вчера в 05:47
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Ведущий эксперт по инфекционным болезням Америки, консультант президента США Дональда Трампа доктор Энтони Фаучи (Anthony Fauci) во вторник заявил, что пандемия коронавируса стала самым большим кошмаром за всю его жизнь, а битва с болезнью далека от завершения.
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Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок
Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения.
RuNews24.ru 10 июня в 09:03
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Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
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ФАН 10 июня в 03:21
Политика
Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
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Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
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В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru вчера в 11:43
Политика
Зеленский заявил о намерении вернуть вопрос Крыма в повестку дня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение вопроса Крыма на повестку дня.
Коммерсантъ 12:41
Общество
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"Газпром" прокомментировал задержание в Белоруссии топ-менеджеров Белгазпромбанка.
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Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
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ТАСС Наука вчера в 05:32
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Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
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Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
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Lenta.ru 08:24
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В Минздраве рассказали о влиянии жары на распространение коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико в интервью «Парламентской газете» рассказал, что яркий солнечный свет негативно влияет на коронавирус, однако жаркая погода не гарантирует замедление эпидемии.
Аргументы и Факты 03:34
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Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
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Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
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Стали известны возможные гонорары Фьюри и Джошуа за два боя
Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.
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