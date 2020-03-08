Общество

Газета.RuГазета.Ru«Победа» приостановила полеты в Италию

Авиакомпания "Победа" приостановит с 11 по 31 марта полеты в города Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо в связи с запретом на въезд в ряд итальянских провинций.
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«Победа» полностью приостанавливает полеты в Италию до конца марта

Rambler News Service08:31

«Победа» отменила полёты в Италию до конца марта

Фонтанка.Ру08:52

«Победа» прекращает полёты в Италию до конца марта

RT на русском08:41

«Победа» с 11 марта прекратит полеты в Италию до конца месяца

ТАСС08:34

«Победа» приостановила полеты в Италию

Газета.Ru10:37

«Победа» решила отменить рейсы в Италию до конца марта

РБК08:31

«Победа» отменит все рейсы в Италию до апреля

Интерфакс08:31
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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