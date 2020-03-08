Общество
Коммерсантъ«Победа» отменяет рейсы в Италию с 11 марта
Авиакомпания «Победа» (лоукостер; входит в группу «Аэрофлот») приостанавливает все рейсы в Италию. Временная мера вводится с 11 по 31 марта. Решение принято в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд и выезд на ряд территорий из-за коронавируса, передают информагентства.
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На Украине предложили усилить флот с помощью списанных кораблей США
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Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
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