Авиакомпания «Победа» (лоукостер; входит в группу «Аэрофлот») приостанавливает все рейсы в Италию. Временная мера вводится с 11 по 31 марта. Решение принято в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд и выезд на ряд территорий из-за коронавируса, передают информагентства.

«Победа» отменяет рейсы в Италию с 11 марта

Здоровье В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.

Наука «Вакцинационную неуверенность» ученые объяснили эффектом Даннинга — Крюгера Даннинг подразумевает под этим эффект, когда дефицит достоверной информации приводит к тому, что люди входят в состояние уверенности, будто бы они знают значительно больше специалистов.

Политика Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Футбол Криштиану Роналду проводит 1000-й матч в карьере За свою карьеру Роналду сыграл за «Спортинг» в 31 матчей, провел за «Манчестер Юнайтед» 292 встречи, за «Реал» — 438 матчей и за «Ювентус» 75 матчей.

Общество КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда В понедельник, 2 марта, КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Политика Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.

Происшествия В Париже произошла стрельба в мечети По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.

Политика Трамп назвал The New York Times позором журналистики Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times позором журналистики из-за распространения ложной информации о нем.