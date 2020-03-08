Общество
Gazeta.SPb«Победа» отменила рейсы в Италию до конца марта
Лоукостер «Победа» с 11 марта отменяет все полеты в Италию. Причиной этого стал запрет на въезд в ряд итальянских провинций, введенный местными властями. Авиакомпания приостановила рейсы из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо, говорится в сообщении «Победы» на официальном сайте.
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Армия и оружие
В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками
Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
Политика
Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Экономика
Курс доллара взлетел до 72 рублей после обвала цен на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Кадыров прокомментировал слежку за ним со стороны Госдепа США
Глава Чечни попал под наблюдение Госдепартамента за активность на Ближнем Востоке В 2014 году глава Чечни Рамзан Кадыров попал в санкционный список Евросоюза, а в 2017 году — в аналогичный список американских властей.
Футбол
Гилмор впервые вышел в старте «Челси» в АПЛ и стал самым молодым игроком команды в сезоне
Гилмор стал самым молодым футболистом команды, появившимся в стартовом составе лондонцев по ходу текущего сезона АПЛ.
Общество
В Албании выявлены два первых случая заражения коронавирусом
Два первых случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Албании.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге
Общество
Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Общество
Обвиняемые в Гааге по делу о крушении МН17 не появятся на суде
В Нидерландах в Гааге через 2 дня начнетс судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года на Донбассе малайзийского Boeing-777, обвиняемые по делу на процесс не приехали.
Авто
Раскрыта дата продаж нового Volkswagen Tayron GTE
Компания Volkswagen определилась со временем начала продаж новой суперэкономичной версии кроссовера Tayron.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Кино
В Сети появились первые отзывы о хорроре «Тихое место 2»
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Происшествия
Число жертв нового коронавиурса в Китае превысило 3,1 тыс. человек
По состоянию на 8 марта число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3119 человек.
Армия и оружие
КНДР осуществила запуск трех ракет в сторону Японского моря
Общество
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Единоборства
Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках
Политика
Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Гаджеты
OnePlus 7 Pro 5G наконец получил обновление Android 10
Обновление до Android 10 для обычных OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro без поддержки 5G вышло в октябре прошлого года.
Космос
Российская «Сфера» объединит почти два десятка спутниковых группировок
Как отметил господин Духовницкий, в общей сложности в составе «Сферы» будут задействованы почти два десятка спутниковых группировок.
Происшествия
На Кубани задержана группа полицейских по подозрению во взятках
В рамках расследования дела о преступном сообществе задержан начальник ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району, начальник отдела МВД России по Успенскому району, бывший начальник отделения № 6 (дислокация г. Армавир) оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю и начальник ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Культура
Пресняков-старший рассказал о блате на шоу «Голос»
Участие в вокальных шоу на отечественном телевидении нередко сопряжено с блатом и связями.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Здоровье