Лоукостер «Победа» с 11 марта отменяет все полеты в Италию. Причиной этого стал запрет на въезд в ряд итальянских провинций, введенный местными властями. Авиакомпания приостановила рейсы из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо, говорится в сообщении «Победы» на официальном сайте.

«Победа» отменила рейсы в Италию до конца марта

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