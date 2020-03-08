Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Победа» отменяет рейсы в Италию с 11 марта

Авиакомпания «Победа» (лоукостер; входит в группу «Аэрофлот») приостанавливает все рейсы в Италию. Временная мера вводится с 11 по 31 марта. Решение принято в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд и выезд на ряд территорий из-за коронавируса, передают информагентства.
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«Победа» с 11 по 31 марта отменяет все рейсы в Италию

Интерфакс11:38

«Победа» приостановила полеты в Италию

Газета.Ru10:37

«Победа» полностью приостанавливает полеты в Италию до конца марта

Rambler News Service08:31

«Победа» прекращает полёты в Италию до конца марта

RT на русском08:41

«Победа» с 11 марта прекратит полеты в Италию до конца месяца

ТАСС08:34

«Победа» отменила полёты в Италию до конца марта

Фонтанка.Ру08:52

«Победа» решила отменить рейсы в Италию до конца марта

РБК08:31
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