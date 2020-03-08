Общество
Коммерсантъ«Победа» отменяет рейсы в Италию с 11 марта
Авиакомпания «Победа» (лоукостер; входит в группу «Аэрофлот») приостанавливает все рейсы в Италию. Временная мера вводится с 11 по 31 марта. Решение принято в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд и выезд на ряд территорий из-за коронавируса, передают информагентства.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:38, Ашберн
Экономика
Курс рубля обвалился вслед за нефтью
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Россия впервые за последние три года стала импортером ржи
Россия в последние два года резко сократила урожаи ржи и впервые за последние три года начала импортировать рожь, сообщает "Российский зерновой союз" (РЗС).
Авто
В феврале российский авторынок сократился на 2,2%
У лидера российского авторынка – АвтоВАЗа, снизились продажи на 7%. У лидера продаж среди иномарок – компании Kia, также снижение продаж на 4%. В плюсе оказались модели Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями
Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию в составе сборной России Елена Ильиных родила российскому артисту балета Сергею Полунину ребенка.
Фигурное катание
13-летняя подопечная Этери Тутберидзе стала чемпионкой мира
13-летняя фигуристка прилетела на финал в Таллин уже будучи фаворитом, и вновь доказала свое преимущество.
Единоборства
Валентина Шевченко считает, что Енджейчик победила в бою с Чжан Вейли
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением о титульном поединке между чемпионкой организации в минимальном весе Чжан Вейли и Йоанной Енджейчик.
Технологии
В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость
Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
Происшествия
На Сахалине 8 марта погибла женщина-пешеход
Накануне, 8 марта, на автодороге Южно Сахалинск Оха произошло смертельное ДТП. На 21 километре трассы Сузуки Свифт сбил пожилую женщину.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела сразу на треть
Нефть марки Brent подешевела до рекордных цифр. На торгах в Лондоне стоимость барреля снизилась до 31,43 доллара.
Происшествия
В Колумбии два человека погибли при крушении самолета
По меньшей мере два человека стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла в центральной части Колумбии.
Политика
Посольство Украины в США потребовало переделать карту с Крымом
Посольство Украины в США выразило свое недовольство тем, что американский информационно-развлекательный ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом.
Наука
«Вакцинационную неуверенность» ученые объяснили эффектом Даннинга — Крюгера
Даннинг подразумевает под этим эффект, когда дефицит достоверной информации приводит к тому, что люди входят в состояние уверенности, будто бы они знают значительно больше специалистов.
Политика
Депутат Рады решил приехать на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Илья Кива, известный своим эпатажным поведением, приедет в Москву на Парад Победы, об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Что наделал в мире коронавирус за 8 марта — обзор
В течение суток 8 марта продолжала поступать информация о событиях, связанных с распространением угрозы заражения коронавирусом COVID-19.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Политика
Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы
Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Футбол
Заболотный обратился к пустой микст-зоне
Общество
Столетний житель Китая излечился от коронавируса
Столетний житель Китая смог победить коронавирус COVID-19. Таким образом он стал старейшим человеком, который вылечился от коронавируса.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Осло.
Футбол
«Крылья Советов» победили «Рубин» впервые за 16 лет
Футбол
Игнашевич: хочу вывести «Торпедо» в РПЛ
Наставник московского "Торпедо" Сергей Игнашевич ответил на вопрос болельщика о том, не хочет ли он возглавить столичный ЦСКА.
Здоровье
Эксперт раскритиковал немецкий список продуктов для карантина по COVID
Список продуктов, необходимый жителям Германии на случай карантина по коронавирусу, не выдерживает критики, его составлял человек, который не разбирается в теме, заявил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
Здоровье
В Башкирии хотят страховать врачей от ошибок
Правоведы считают, что правовая незащищенность является одной их главных причин оттока специалистов из отрасли, поэтому их ошибки нужно страховать.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.