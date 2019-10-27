16 октября сообщалось, что билеты на рейсы «Победы» из-за границы в Россию станут дороже на 25 евро. Это связано с тем, что авиакомпании придется включить в стоимость авиабилета регистрацию пассажиров на стойках в зарубежных аэропортах.

Общество Представители зарубежных СМИ не явились на процесс по иску Дерипаски Представители британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation не явились в Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу на рассмотрение по существу иска, поданного к ним бизнесменом Олегом Дерипаской, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Общество Названы параметры новой накопительной пенсионной системы Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".

Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.

Авто Показали первые изображения нового кроссовера Genesis GV70 Главным «ноу-хау» Genesis GV70, по мнению авторов, станут необычные для кроссоверов пропорции – с длинным капотом, коротким передним свесом и покатой кормой, как у «родственного» универсала KIA ProCeed.

Общество Украина перейдет на зимнее время В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.

Автоспорт Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Происшествия Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.

Музыка Селена Гомес посвятила песню Джастину Биберу 23 октября 2019 года исполнительница представила всему миру свою новую песню «Lose You To Love Me», кстати, девушка сразу же решила порадовать всех поклонников и клипом, который, к слову, был полностью снят на iPhone.

Политика Грузия потеряла $350 млн после авиационного запрета России Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.

Здоровье Российской медицине не хватает доверия и денег По мнению Власова, одной из главных проблем отечественной медицины остается слабая подготовка будущих врачей, в том числе из-за образовательных программ.

Армия и оружие Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.

Футбол Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак» Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.

Футбол Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».