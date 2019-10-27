Общество
Lenta.ru«Победа» передумала резко повышать цены на билеты
16 октября сообщалось, что билеты на рейсы «Победы» из-за границы в Россию станут дороже на 25 евро. Это связано с тем, что авиакомпании придется включить в стоимость авиабилета регистрацию пассажиров на стойках в зарубежных аэропортах.
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Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
Общество
Представители зарубежных СМИ не явились на процесс по иску Дерипаски
Представители британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation не явились в Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу на рассмотрение по существу иска, поданного к ним бизнесменом Олегом Дерипаской, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Здоровье
Назван наиболее эффективный способ защиты от гриппа
По-прежнему, наиболее эффективными инструментами защиты от гриппа остаются вакцина, здоровый образ жизни и личная гигиена.
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Авто
Показали первые изображения нового кроссовера Genesis GV70
Главным «ноу-хау» Genesis GV70, по мнению авторов, станут необычные для кроссоверов пропорции – с длинным капотом, коротким передним свесом и покатой кормой, как у «родственного» универсала KIA ProCeed.
Шоу-бизнес
Тимати бросил недавно родившую Решетову и уехал на Мальдивы
Возлюбленная Тимати – модель Анастасия Решетова, несколько дней назад родила ему сына.
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике
Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге
Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
Музыка
Селена Гомес посвятила песню Джастину Биберу
23 октября 2019 года исполнительница представила всему миру свою новую песню «Lose You To Love Me», кстати, девушка сразу же решила порадовать всех поклонников и клипом, который, к слову, был полностью снят на iPhone.
Политика
Грузия потеряла $350 млн после авиационного запрета России
Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Здоровье
Российской медицине не хватает доверия и денег
По мнению Власова, одной из главных проблем отечественной медицины остается слабая подготовка будущих врачей, в том числе из-за образовательных программ.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Музыка
Элтон Джон перенес концерт на несколько месяцев из-за болезни
Концерт Элтона Джона в американском Индианаполисе перенесли на несколько месяцев из-за болезни исполнителя.
Футбол
Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»
Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.
Футбол
Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть на выезде «Бернли»
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" гостил у "Бернли".
Футбол
Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти
По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
Армия и оружие
На верфи Naval Group порезали сталь для головного фрегата типа FDI
24 октября 2019 года на верфи французской компании Naval Group в Лорьяне состоялась церемония резки стали головного фрегата типа FDI (Fregate de Defence et Intervention).
Авто
Назван самый популярный возраст автомобиля в России
В возрастной группе 11 лет насчитывается 3,03 млн легковых.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха несколько лет не разводится с женой из-за сына
Политика
Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война
Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.