Общество

Lenta.ruLenta.ru«Победа» передумала резко повышать цены на билеты

16 октября сообщалось, что билеты на рейсы «Победы» из-за границы в Россию станут дороже на 25 евро. Это связано с тем, что авиакомпании придется включить в стоимость авиабилета регистрацию пассажиров на стойках в зарубежных аэропортах.
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«Победа» в пять раз сократила наценку на билеты, которую обязал ввести суд

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«Победа» повысит цена на билеты из-за рубежа на €5

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Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось

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«Победа» 28 октября повысит цену билетов из зарубежных аэропортов на €5

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«Победа» сократила до €5 введенную после решения суда наценку на билеты

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Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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Власти Великобритании предъявили обвинения водителю грузовика, в рефрижераторе которого были обнаружены 39 тел мертвых людей, 26 октября передает телеканал BBC.
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Премьер Ирака поручил направить спецназ против протестующих

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди на фоне проходящих в стране антиправительственных протестов приказал развернуть на улицах Багдада элитные контртеррористические спецподразделения, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере безопасности.
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Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
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На Гран При Мексики Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в третий сегмент квалификации и вместе с напарником Пьером Гасли составит пятый ряд стартового поля.
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Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов.
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Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают первое место в соревнованиях спортивных пар после исполнения короткой программы на этапе Гран-при фигуристов Skate Canada, проходящем в Келоуна (Канада).
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Малахов оправдался перед Серябкиной за скандальный эфир

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Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев произвел символическое вбрасывание шайбы перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом».
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Ребенок «без лица» родился в Португалии

По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
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В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
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Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
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Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча

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Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
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Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война

Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
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В Грузии подсчитали ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия потеряла 350 миллионов долларов после запрета российской стороны на авиасообщение, рассказал грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
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