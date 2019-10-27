Общество
Lenta.ru«Победа» передумала резко повышать цены на билеты
16 октября сообщалось, что билеты на рейсы «Победы» из-за границы в Россию станут дороже на 25 евро. Это связано с тем, что авиакомпании придется включить в стоимость авиабилета регистрацию пассажиров на стойках в зарубежных аэропортах.
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Происшествия
Трое фигурантов по делу о «Зимней вишне» вышли из СИЗО
Трое из пятнадцати фигурантов уголовного дела о сгоревшем кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", срок содержания под стражей которых истек, вышли из кемеровского следственного изолятора.
Гаджеты
Дебютировали три бюджетных смартфона от Motorola
Компания Motorola явила миру сразу три новых смартфона, относящихся к бюджетному сегменту.
Общество
Российские автомобилисты стали тратить больше денег на оплату штрафов
Больше всего на штрафы тратят автомобилисты из Москвы (в среднем 582 рублей в год).
Политика
Пушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter.
Армия и оружие
Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса
Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Происшествия
В Нолинском районе в аварии с микроавтобусом погибли четыре человека
В Нолинском районе произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил, почему Терминатор стареет в «Темных судьбах»
Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил изданию Collider, почему Терминатор постарел в фильме «Темные судьбы», который выходит в прокат в этом месяце.
Кино
Новый «Zомбилэнд» могут снять в России
В интервью ребята рассказали, что не прочь снять следующую картину в Санкт-Петербурге, отметив, что это было бы по-настоящему напряженно.
Политика
Медведев отреагировал на заявление министра США по Узбекистану и ЕАЭС
Премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского министра, который предупредил Узбекистан о том, что вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может затруднить присоединение страны к Всемирной торговой организации (ВТО).
Происшествия
Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Футбол
Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
«Барселона» планирует расстаться с главным тренером Эрнесто Вальверде по окончании текущего сезона.
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Гаджеты
38-ядерные процессоры Intel Ice Lake будут иметь TDP 270 Вт
Линий UPI будет максимум три, а TDP не превысит 270 Вт. правда, 270 Вт при 38 ядрах на фоне 300 Вт при 48 ядрах совершенно не впечатляют, учитывая, что в первом случае речь о техпроцессе 10 нм, а во втором — 14 нм.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Здоровье
В Тюменской области запретили частную торговлю рыбой
В Тюменской области введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.
Единоборства
Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator
Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
Общество
Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ
Краснодарский аргумент в споре с Минфином США Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски, который зарегистрирован в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
Происшествия
В цирке в Карелии прокомментировали нападение медведя на дрессировщика
Представитель цирка-шапито "Аншлаг" Людмила Мисник, комментируя инцидент с нападением медведя на дрессировщика во время выступления в Карелии, заявила, что животное могли спровоцировать вспышки фотоаппаратов зрителей.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха несколько лет не разводится с женой из-за сына
Шоу-бизнес
Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS
Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.