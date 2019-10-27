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Политика Пушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter.

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Политика Медведев отреагировал на заявление министра США по Узбекистану и ЕАЭС Премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского министра, который предупредил Узбекистан о том, что вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может затруднить присоединение страны к Всемирной торговой организации (ВТО).

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Гаджеты 38-ядерные процессоры Intel Ice Lake будут иметь TDP 270 Вт Линий UPI будет максимум три, а TDP не превысит 270 Вт. правда, 270 Вт при 38 ядрах на фоне 300 Вт при 48 ядрах совершенно не впечатляют, учитывая, что в первом случае речь о техпроцессе 10 нм, а во втором — 14 нм.

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