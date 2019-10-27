Общество

Lenta.ruLenta.ru«Победа» передумала резко повышать цены на билеты

16 октября сообщалось, что билеты на рейсы «Победы» из-за границы в Россию станут дороже на 25 евро. Это связано с тем, что авиакомпании придется включить в стоимость авиабилета регистрацию пассажиров на стойках в зарубежных аэропортах.
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«Победа» повысит цена на билеты из-за рубежа на €5

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Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось

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Коммерсантъ17:16

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ТАСС17:07

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