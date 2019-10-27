Ранее представитель «Победы» сообщил «Ведомостям», что билеты на рейсы авиакомпании из зарубежных аэропортов в Россию с 28 октября подорожают на 25 евро. Перевозчик объяснил это тем, что его обязали включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах.

с чего всё началось

16 октября сообщалось, что билеты на рейсы «Победы» из-за границы в Россию станут дороже на 25 евро. Это связано с тем, что авиакомпании придется включить в стоимость авиабилета регистрацию пассажиров на стойках в зарубежных аэропортах.

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