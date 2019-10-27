Общество

Lenta.ruLenta.ru«Победа» передумала резко повышать цены на билеты

16 октября сообщалось, что билеты на рейсы «Победы» из-за границы в Россию станут дороже на 25 евро. Это связано с тем, что авиакомпании придется включить в стоимость авиабилета регистрацию пассажиров на стойках в зарубежных аэропортах.
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с чего всё началось

Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось

Ранее представитель «Победы» сообщил «Ведомостям», что билеты на рейсы авиакомпании из зарубежных аэропортов в Россию с 28 октября подорожают на 25 евро. Перевозчик объяснил это тем, что его обязали включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах.
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Какие поводы «Победа» придумывала для повышения цен на билеты

ТАСС09:34

Билеты «Победы» из зарубежных аэропортов подорожают на 5 евро вместо 25-ти

Интерфакс05:00

«Победа» сообщила о подорожании билетов из-за рубежа на €5 вместо €25

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РБКвчера в 18:25

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Телеканал 360°вчера в 18:17

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Эхо Москвы06:30

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Ведомостивчера в 17:00
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