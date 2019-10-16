Перевозчик вынужден включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах, добавила она. 25 евро по курсу ЦБ на 16 октября составляют примерно 1800 руб. «Победа» исполняет решение Московского городского суда, продолжает Селиванова.

с чего всё началось

Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.

«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Культура Главные красавицы Урала покорят подиум Недели моды в Екатеринбурге На Неделе моды уральские красавицы представят обновленную коллекцию, включающую свежие городские образы.

Общество Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.

Футбол Черчесов: мы не ставим крест на Кокорине и Мамаеве Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью Владимиру Соловьеву рассказал о том, имеют ли шансы осужденные Кокорин и Мамаев снова попасть в состав национальной команды.

Наука Машинное обучение поможет найти новые ферромагнетики В настоящее время физикам известно более 2500 ферромагнетиков, что автоматически делает их самым распространенным классом магнитных материалов.

Армия и оружие Канада приостановила поставки вооружений в Турцию Власти Канады приняли решение приостановить поставки вооружений в Турцию.

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

Футбол Швеция — Испания 1:1 Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Кино «Джокер» снова возглавил российский прокат Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.

Политика Путин встретился с королем Саудовской Аравии Обычно встречи представителей российских и саудовских властей проходят на площадках третьих стран: нынешний визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию - первый с 2007 года.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Космос Астероид размером с колонну Нельсона приблизится к Земле Астероид, получивший название 2019 SR8, диаметром порядка 40 метров, пролетит мимо Земли 16 октября, сообщает НАСА.

Экономика МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2 до 1,1%. В то же время эксперты организации сохранили свою оценку на 2020 год и по-прежнему ждут ускорения экономики страны до 1,9%. Такие данные содержатся в октябрьском докладе организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 15 октября.

Общество Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.

Общество Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.

Происшествия В Новочеркасске задержали главу администрации Игоря Зюзина В Новочеркасске правоохранительные органы задержали главу администрации города Игоря Зюзина. Об этом стало известно вечером, 15 октября.

Спорт Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб в России Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов, заявил глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус.