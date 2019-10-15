Транспорт
Ведомости«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию
Перевозчик вынужден включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах, добавила она. 25 евро по курсу ЦБ на 16 октября составляют примерно 1800 руб.
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с чего всё началось
Перевозчик вынужден включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах, добавила она. 25 евро по курсу ЦБ на 16 октября составляют примерно 1800 руб. «Победа» исполняет решение Московского городского суда, продолжает Селиванова.Ведомостивчера в 16:53
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«Победа» поднимает цены на рейсы в Россию из-за иска транспортной прокуратуры
Коммерсантъвчера в 20:22
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Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости вчера в 12:05
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru вчера в 15:57
Происшествия
Жители Красноярска вышли на народный сход из-за циничного убийства
Несколько десятков человек вышли к зданию администрации города.
BFM.ru вчера в 12:22
Происшествия
СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины
Следственный комитет Свердловской области опубликовал фотографии трех подозреваемых в убийстве 27-летней девушки на Урале, которая пыталась продать свой автомобиль.
РБК вчера в 12:25
Происшествия
В Японии число жертв тайфуна увеличилось до 66
Число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66, при этом 15 человек считаются пропавшими без вести.
RT на русском вчера в 00:30
Происшествия
Появилось видео жестокого избиения Расула Мирзаева
Телеграм-канал Маsн опубликовал видео с жестоким избиением бойца MMA Расулом Мирзаевым, которое произошло в 2016 году в его квартире в Москве.
ProstoProSport вчера в 05:17
Политика
В Росгвардии нашли необычный способ выявлять «оборотней в погонах»
Ранее сообщалось, что сотрудников Росгвардии на время проведения массовых мероприятий (в том числе и протестных митингов) хотят оснащать видеорегистраторами.
URA.Ru вчера в 20:46
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия 14 октября в 19:47
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости 13 октября в 08:55
Космос
Термоядерный взрыв в центре Галактики снял российский телескоп
LentaChel.ru вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Футбол
Слуцкий присудил себе приз за лучший танец года
Газета.Ru вчера в 13:38
Происшествия
Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение
Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Ведомости вчера в 14:47
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ вчера в 16:01
Энергетика
Сланцевая революция в США подошла к концу
Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Expert.ru 14 октября в 03:56
Культура
Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина обратилась в суд с иском против своей коллеги Полины Гагариной.
Народные новости вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Предполагаемый сын обратился к Цискаридзе
Актер Тимур Акперов, заявивший, что является внебрачным сыном звезды балета, обратился к артисту.
Дни.ру вчера в 13:47
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае
Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Известия вчера в 08:57
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием на тук-туке
Как сообщается, кузов тук-тука был украшен гирляндами и тканью с изображениями местной флоры и фауны.
Газета.Ru 00:38
Происшествия
В Мексике 15 человек погибли при нападении на армейский патруль
В результате инцидента погибли 15 человек. В числе погибших – один военный и 14 гражданских лиц, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 21:55
Общество
Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым
В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Ридус вчера в 05:00
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы
На американском рынке отзывная кампания затрагивает 2,3 млн моделей Hyundai, выпущенных с 2011 по 2019 год и 1,8 млн — Kia, произведенных в то же время.
32CARS.ru вчера в 06:51
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.
Московский Комсомолец вчера в 12:53
Финансы
Bloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов
Вскоре после пакета санкций, введенных США в апреле 2018 года против России, Банк России устроил распродажу американских гособлигаций: если на конец марта 2018 года доля доллара в активах под его управлением составляла 43,7%, то через год она, согласно материалам ЦБ РФ, сократилась до 23,6%. Россия выбыла из десятки крупнейших держателей гособлигаций США.
Российская газета вчера в 10:55
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Авто
Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
Хэчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 05:21