Транспорт

ИнтерфаксИнтерфакс«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Стоимость регистрации теперь будет включена в цену билетов. "Победа" ввела услугу регистрации онлайн на своем сайте в октябре 2018 года и тогда же начала взимать дополнительно 25 евро с пассажиров за регистрацию на стойках в зарубежных аэропортах перед вылетом в Россию.
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с чего всё началось

«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Перевозчик вынужден включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах, добавила она. 25 евро по курсу ЦБ на 16 октября составляют примерно 1800 руб. «Победа» исполняет решение Московского городского суда, продолжает Селиванова.
Ведомостивчера в 16:53

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«Победа» поднимает цены на рейсы в Россию из-за иска транспортной прокуратуры

Коммерсантъвчера в 20:22

Авиакомпания «Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа в Россию

Эхо Москвы01:15

«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда

РБКвчера в 20:45

«Победа» повысит цены на рейсы в Россию на 25 евро

РИА Новости02:34

«Ведомости»: «Победа» поднимет цены на авиабилеты из зарубежных аэропортов примерно на 40%

ТАССвчера в 19:27

Лоукостер «Победа» существенно поднимет цены на билеты

URA.Ruвчера в 19:02

«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Ведомостивчера в 16:53
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Происшествия

В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

Российская газета вчера в 15:05
Происшествия

Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России

В 30 регионах России следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по делу об отмывании денег.
Lenta.ru вчера в 04:49
Политика

На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко

Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 03:20
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Происшествия

Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Экономика

Стало известно, как ФСИН зарабатывает на унитарных предприятиях

По словам центра, унитарные предприятия ФСИН могут поставлять продукцию и оказывать услуги колониям, СИЗО, тюрьмам и другим без открытого конкурса.
ФедералПресс 03:26
Шоу-бизнес

Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции

Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали, что состояние актрисы после операции заметно улучшилось.
РИА Новости 03:06
Происшествия

Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой

За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
В городе R вчера в 06:08
Авто

Компания BMW официально представила новый BMW 2-Series Gran Coupe

15 октября в РФ в продаже появился BMW 8 Series Gran Coupe.
CarsWeek.ru 04:37
Гаджеты

Google представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL

На мероприятии Made by Google в Нью-Йорке компания Google анонсировала четвертое поколение своих смартфонов – Pixel 4 и Pixel 4 XL.
MobiDevices вчера в 11:25
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске

Центральный районный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого.
РБК 02:05
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии под Красноярском

Из колонии-поселения в Сосновоборске сбежал заключенный. Мужчина отбывал срок за убийство и угон.
ДЕЛА.ru 01:41
Политика

Персонально ваш: Сергей Алексашенко

Е.Бунтман― Добрый день, Нино Росебашвили, Евгений Бунтман, и как всегда по вторникам разговаривают с Сергеем Алексашенко, экономистом, который персонально наш.
Эхо Москвы вчера в 13:27
Экономика

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 14 октября в 07:47
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

РИА Новости 14 октября в 20:36
Происшествия

Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии

В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти.
Коммерсантъ 03:57
Происшествия

СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля, обвиняемых в "применении насилия" к сотрудникам Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
РИА Новости 03:33
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
Политика

Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Газета.Ru 03:09
Происшествия

Мать умершей в Кирове от голода трёхлетней девочки признана вменяемой

RT на русском 03:09
Общество

Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram

Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:24
Политика

В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM вчера в 06:19
Экономика

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru 14 октября в 07:19
Транспорт

Водителей обяжут устанавливать госномера в день покупки

Глава управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров на всероссийском семинаре-совещании ГИБДД сообщил, что с первого дня следующего года вступит в силу закон, по которому владельцы обязаны будут устанавливать госномера на машины в день покупки.
Московский Комсомолец 04:43
Экономика

Евтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки»

На сентябрьском совещании у вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова было принято решение объединить недропользователей на Кавказских Минеральных Водах на базе компании «Холдинг Аква».
РБК 03:13
Фигурное катание

Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года за допинг

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил на официальном сайте о дисквалификации российской фигуристки Александры Кошевой за нарушение антидопинговых правил.
РБК 04:32
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
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