Транспорт
Интерфакс«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Стоимость регистрации теперь будет включена в цену билетов. "Победа" ввела услугу регистрации онлайн на своем сайте в октябре 2018 года и тогда же начала взимать дополнительно 25 евро с пассажиров за регистрацию на стойках зарубежных аэропортах перед вылетом в Россию.
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с чего всё началось
Перевозчик вынужден включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах, добавила она. 25 евро по курсу ЦБ на 16 октября составляют примерно 1800 руб. «Победа» исполняет решение Московского городского суда, продолжает Селиванова.Ведомостивчера в 16:53
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«Победа» поднимает цены на рейсы в Россию из-за иска транспортной прокуратуры
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