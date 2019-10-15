Транспорт

ИнтерфаксИнтерфакс«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Стоимость регистрации теперь будет включена в цену билетов. "Победа" ввела услугу регистрации онлайн на своем сайте в октябре 2018 года и тогда же начала взимать дополнительно 25 евро с пассажиров за регистрацию на стойках в зарубежных аэропортах перед вылетом в Россию.
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с чего всё началось

«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Перевозчик вынужден включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах, добавила она. 25 евро по курсу ЦБ на 16 октября составляют примерно 1800 руб. «Победа» исполняет решение Московского городского суда, продолжает Селиванова.
Ведомостивчера в 16:53

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Лоукостер «Победа» на 40% поднимает цены на рейсы из зарубежных аэропортов

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URA.Ruвчера в 19:02

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Ведомостивчера в 16:53
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Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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