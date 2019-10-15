Транспорт
Интерфакс«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Стоимость регистрации теперь будет включена в цену билетов. "Победа" ввела услугу регистрации онлайн на своем сайте в октябре 2018 года и тогда же начала взимать дополнительно 25 евро с пассажиров за регистрацию на стойках в зарубежных аэропортах перед вылетом в Россию.
Читать в источнике
Оценить362
с чего всё началось
Перевозчик вынужден включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах, добавила она. 25 евро по курсу ЦБ на 16 октября составляют примерно 1800 руб. «Победа» исполняет решение Московского городского суда, продолжает Селиванова.Ведомостивчера в 16:53
Подробнее о событии
Показать все источники
«Победа» поднимает цены на рейсы в Россию из-за иска транспортной прокуратуры
Коммерсантъвчера в 20:22
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:01, Вашингтон
Спорт
Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство
Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете россиянка Ольга Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство.
Газета.Ru 08:55
Политика
В Госдуме предложили проверять сотрудников Росгвардии на полиграфе
На рассмотрение Государственной Думы направлен законопроект, в котором предлагается при приятии на службу в Росгвардию ввести проверку на полиграфе.
Российская газета 06:19
Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Напомним, днем ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы заявила о готовности Украины выполнять политическую часть минских соглашений только после выполнения нескольких требований, в том числе «роспуска квазигруппировок ЛНР и ДНР».
Коммерсантъ 06:12
Технологии
Google Stadia будет запущена 19 ноября
Облачная игровая платформа Google Stadia начнет работу 19 ноября. Об этом разработчики объявили в ознакомительном видео.
Cyber.sports.ru вчера в 11:24
Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
RT на русском 07:51
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
РИА Новости 08:29
Экономика
ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.
RT на русском 09:37
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Гаджеты
Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11
Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
MobiDevices 07:54
Автоспорт
«Торо Россо» сменит название на «Альфа Таури»
Sport24.ru 09:18
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА
Петербургский дневник вчера в 03:06
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Шоу-бизнес
Бывшая жена Джереми Реннера заявила, что актер хотел убить ее
КиноПоиск вчера в 04:09
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
ЖКХ
Для оплаты услуг ЖКХ курянам могут вернуть единую квитанцию
Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ и поможет лучше оценивать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги, а властям, в свою очередь, — контролировать рост тарифов.
ГТРК Курск вчера в 03:21
Транспорт
Минтранс вместе с ФАС изучат планы «Победы» повысить цены на билеты
Минтранс вместе с Федеральной антимонопольной службой изучат планы лоукостера "Победа" повысить цены на билеты.
Радио Маяк 07:57
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика
В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM вчера в 06:19
Армия и оружие
В России стартовали учения «Гром-2019»
В России сегодня, 15 октября, начались стратегические командно-штабные учения «Гром-2019», которые будут включать в себя пуски баллистических и крылатых ракет.
Новостной фронт вчера в 01:36
Шоу-бизнес
Молодой актер утверждает, что он – сын Цискаридзе
Сам Цискаридзе, как стало известно uznayvse.ru, отказался комментировать странные заявления молодого человека.
Uznayvse.ru 14 октября в 18:35
Происшествия
Новгородская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Новгородская журналистка Алина Щеглова обвинила главреда местной газеты в изнасиловании.
Колмово.ру вчера в 06:17
Политика
Греческая церковь подтвердила признание «новой церкви» Украины
Автокефалию "новой церкви" Украины 12 октября признал архиерейский собор, заявил Синод Элладской православной церкви.
Вести.Ru 04:05
Политика
Политолог: Москва расширяет сферу интересов на Ближнем Востоке
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию расширяет сферу интересов официальной Москвы на Ближнем Востоке, и, несмотря на то, что Саудовская Аравия, ОАЭ и страны Персидского Залива имеют прозападную ориентацию, они заинтересованы в сотрудничестве с Россией, заявил Sputnik Азербайджан политолог Фикрет Садыхов.
Sputnik Азербайджан 02:00