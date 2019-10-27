Общество
RT на русском«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее. «Мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на €5», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании.
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«Победа» сообщила о повышении цен на билеты из-за рубежа только на €5 вместо €25
Коммерсантъвчера в 17:16
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
Армия и оружие
Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США
Известия вчера в 23:53
Политика
Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными
Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ вчера в 19:15
Технологии
Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер
Американская компания Google представила мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер. Машина показала впечатляющие вычислительные результаты.
Мойка78 25 октября в 05:34
Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Сочи» благодаря дублю Еременко
Первая в истории игра между ФК «Ростов» и «Сочи» завершилась со счетом 2:0. Победу желто-синим принес дубль Романа Еременко, сообщает пресс-служба клуба.
Rostof.ru вчера в 14:32
Шоу-бизнес
Малахов оправдался за эфир про эскорт блогерш
Газета.Ru вчера в 19:20
Фигурное катание
Тарасова назвала причину фиаско Медведевой на Гран-при в Канаде
На выступлении российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе этапа Гран-при в канадской Келоуне могло сказаться волнение.
ФАН вчера в 10:29
Происшествия
В Брянске появилось фото зверски убившего мать мужчины
Городской телеканал (Брянск) вчера в 23:24
Наука
В России создали новый материал для натрий-ионных аккумуляторов
Группа ученных из России сумела открыть новый перспективный материал, который поможет в создании натрий-ионных аккумуляторов, сообщает информационное издание «ТАСС».
NewInform вчера в 11:40
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Первая партия препарата для детей, страдающих эпилепсией, "Фризиум" прибыла в Россию.
Российская газета вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья
Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья в ходе шоу «Бар в большом городе».
ФАН вчера в 19:14
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 25 октября в 06:55
Общество
Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи
RT на русском вчера в 22:44
Общество
В Минприроды Забайкалья рассказали, как пережить встречу с медведем
Министерство природных ресурсов Забайкальского края составило памятку о правильном поведении человека при встрече с медведем.
РИА Новости вчера в 20:09
Общество
«Что его ожидало, было хуже» — почему солдат расстрелял сослуживцев
Deita.ru вчера в 23:29
Культура
Михаил Пореченков сыграет Витю Мясника в новом сериале
Уже в этот понедельник на ТНТ начинают показывать новый комедийный сериал с Михаилом Пореченковым в главной роли.
Вечерняя Москва 25 октября в 07:57
Происшествия
Два ребенка погибли в ДТП под Челябинском
Отмечается, что в результате погибли четыре человека, двое из них дети.
Газета.Ru вчера в 21:41
Происшествия
В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета
В Пермском крае сегодня в 06.30 мск спасатели и добровольцы возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов.
Российская газета 01:39
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
RT на русском вчера в 22:15
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Политика
Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Известия 01:02
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru вчера в 01:52
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости вчера в 15:52
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
Автоспорт
Ферстаппен оштрафован на три позиции на стартовой решетке Гран-при Мексики
РИА Новости 01:05
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Татар-информ вчера в 15:56
Хоккей
Нападающий «Торонто» Илья Михеев набрал 10 очков в 13 матчах в НХЛ
Чемпионат вчера в 23:00
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC
Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera вчера в 16:50
Технологии
В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке
В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Astera вчера в 17:15
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42