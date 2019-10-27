Общество

RT на русскомRT на русском«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5

Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее. «Мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на €5», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

«Победа» 28 октября повысит цену билетов из зарубежных аэропортов на €5

ТАССвчера в 17:07

Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось

Ведомостивчера в 17:00

«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на 5 вместо 25 евро

Интерфаксвчера в 17:28

«Победа» сократила до €5 введенную после решения суда наценку на билеты

РБКвчера в 18:25

«Победа» сообщила о повышении цен на билеты из-за рубежа только на €5 вместо €25

Коммерсантъвчера в 17:16

«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5

RT на русскомвчера в 19:54

«Победа» в пять раз сократила наценку на билеты, которую обязал ввести суд

URA.Ruвчера в 20:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:56, Ашберн
Политика

Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США

Один из лидеров запрещенной в России террористической организации ИГ, предположительно, был ликвидирован в Идлибе силами США.
Известия вчера в 23:53
Общество

У россиян за год выросли траты на личный автомобиль

За год средний платеж автомобилистов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в России вырос с 496 до 531 рублей.
Московский Комсомолец 25 октября в 02:17
Общество

Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым

Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Здоровье

Врач назвал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия

Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru 24 октября в 17:13
Политика

США приостановили рейсы на Кубу

Власти США приостановили рейсы на Кубу. Это касается всех городов, кроме столицы Кубы Гаваны.
РЕН ТВ 25 октября в 18:34
Кино

Netflix показал новые кадры из первой серии «Ведьмака»

В преддверии выхода первого сезона долгожданного «Ведьмака» на сайте итальянского издания Corriere появились кадры из 1 серии.
Киноафиша России 24 октября в 04:59
Политика

На Украине отреклись от говоривших с Зеленским радикалов

Известия вчера в 20:59
Политика

Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России

Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
RT на русском вчера в 15:40
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

РИА Новости вчера в 15:52
Политика

Экономике Украины предрекли сильный удар

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар.
Газета.Ru 00:30
Происшествия

СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке

Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.
ТАСС вчера в 10:07
Происшествия

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Коммерсантъ вчера в 11:21
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Автоспорт

В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек

РИА Новости вчера в 11:22
Армия и оружие

Американцы в шоке от провала в Сирии: «Трамп продал нас русским!»

С пеной у рта Дойч доказывал, что Трамп, оказывается, продаёт интересы Штатов, потому как должен Путину.
Rusvesna.su вчера в 22:00
Гаджеты

Windows 10X от Microsoft скоро появится на ноутбуках

В сети появилась информация о том, что корпорация Microsoft планирует выпустить специальную версию Windows 10 с модулем, адаптирующем систему для ноутбуков - Windows 10X.
МонаВиста вчера в 10:54
Армия и оружие

Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море

Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь вчера в 10:12
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября

Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Шоу-бизнес

Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге

ТагилСити.ру 25 октября в 03:08
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Армия и оружие

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Известия вчера в 22:15
Хоккей

Нападающий «Торонто» Илья Михеев набрал 10 очков в 13 матчах в НХЛ

Чемпионат вчера в 23:00
Армия и оружие

США цинично обкрадывают Сирию с помощью курдских боевиков и ЧВК

Минобороны России представило доказательства того, что США, используя военных и ЧВК, занимаются незаконной добычей нефти на захваченных месторождениях в Сирии.
Экономика сегодня вчера в 13:14
Технологии

Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер

Американская компания Google представила мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер. Машина показала впечатляющие вычислительные результаты.
Мойка78 25 октября в 05:34
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Экономика

В ПФР объяснили, возможна ли индексация пенсий работающих пенсионеров

В Пенсионном фонде России подсчитали сумму, которая потребовалась бы в 2020 году на индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Online47.ru 24 октября в 06:25
Гаджеты

«Профессиональные» наушники Apple AirPods выйдут на следующей неделе

Наушникам приписывают систему активного шумоподавления, новый форм-фактор, датчик ЧСС и даже защиту от воды.
iXBT.com вчера в 06:10
Общество

Неурожай грибов и ягод стал причиной нашествия медведей в Забайкалье

Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья.
REGNUM вчера в 21:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное