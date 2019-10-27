Общество
RT на русском«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее. «Мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на €5», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании.
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«Победа» сообщила о повышении цен на билеты из-за рубежа только на €5 вместо €25
Коммерсантъвчера в 17:16
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Общество
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Белый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье
"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении.
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Слуцкий рассказал о конфликте с оскорбившим его футболистом
Футболист, по словам свидетелей случившегося, сказал Слуцкому, что не хочет играть за его команду.
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Не менее 40 тысяч жителей Калифорнии эвакуируют из-за лесных пожаров
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Макс Ферстаппен потерял три места на старте
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
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Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors
Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
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Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Политика
Cамозванцами назвали споривших с Зеленским вооруженных националистов
Президент Украины Владимир Зеленский спорил в субботу, 26 октября, в Донбассе с вооруженными радикалами, которые не имеют отношения ни к каким силовым ведомствам или украинским ВС. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) в своем Facebook.
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Google запустила крупнейшее обновление поисковика за пять лет
Google начала внедрять обновление алгоритма своего поисковика, которое в своем блоге называет крупнейшим как минимум за последние пять лет.
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Памятник Караченцову установили на Троекуровском кладбище
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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
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В Пермском крае возобновили поиски пропавшего частного самолета
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Во время ухода со сцены, участник пожал руки всем судьям, кроме Валерия Сюткина.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
Людям, у которых периодически повышается артериальное давление, врачи рекомендуют отказаться от некоторых привычек.