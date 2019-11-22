Авиакомпания «Победа» обнаружила устойчивую динамику «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе в своем базовом аэропорту Внуково и в петербургском Пулково.

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Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».

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