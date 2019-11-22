Общество
Ведомости«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
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Авиакомпания «Победа» обнаружила устойчивую динамику «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе в своем базовом аэропорту Внуково и в петербургском Пулково.РБК10:23
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Экономика
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
Общество
Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Шоу-бизнес
Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой
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Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
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Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
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Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Здоровье
Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме
Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Хоккей
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Музыка
В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
Кино
Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Политика
Луганск ответил на требование Зеленского убрать флаги ЛНР
Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил пренебрежение к донбасскому народу, заявив о намерении убрать флаги республики, замеченные в районе пропуска в Станице Луганской, пишет ФАН.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции
Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.
Политика
Захарова пошутила о пропаже сантехники с украинских кораблей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на пропажу унитазов с украинских кораблей, которые РФ вернула Украине.
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
У студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска, были суицидальные наклонности.
Технологии
Установлен рекорд дальности передачи высокоскоростного сигнала
Ученые создали систему передачи высокоскоростного сигнала, для работы которой не нужно активное промежуточное усиление.
Политика
МИД Боливии выказал Мексике протест из-за действий Моралеса
"Моралес из Мексики призывает к насилию, покушаясь на стабильность конституционного правительства, мир и права граждан Боливии", - написано в обращении.
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Футбол
УЕФА завел дело против сборной Бельгии после матча с Россией
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к дисциплинарному расследованию в отношении бельгийской сборной после отборочного матча Чемпионата Европы-2020 с Россией.
Происшествия
Суд отменил приговор за хищение 319 млн рублей приморскому бизнесмену
Напомним, 21 июня приморский бизнесмен Дроздов был приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу 900 тыс. рублей по делу о крупном мошенничестве при строительстве полигона твердых бытовых отходов.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова похвасталась идеальными формами в бикини
Наталья нежится в солнечных лучах и выглядит довольной, а ее формы идеальными.
Общество
Минфин не поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя
В свою очередь Минздрав и Роспотребнадзор выступили с поддержкой данной инициативы.
Наука
Палеонтологи обнаружили скуловую кость у древней «двуногой» змеи
Исследование показывает, что почти 100 миллионов лет назад у этих змей (у которых были задние конечности) еще была скуловая кость, которая почти исчезла у их современных потомков, сообщает пресс-служба Альбертского университета.
Общество
В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами
На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами.
Происшествия
Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга
Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Культура
Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта
Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".