Общество

ВедомостиВедомости«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
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Глава «Победы» заявил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах

Авиакомпания «Победа» обнаружила устойчивую динамику «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе в своем базовом аэропорту Внуково и в петербургском Пулково.
РБК10:23

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Глава «Победы» предупредил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах

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«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

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Глава АК «Победа» раскритиковал систему очистки взлетно-посадочных полос в России и предупредил о риске авиакатастроф

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Царьград10:51

Глава «Победы» заявил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах

РБК10:23
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