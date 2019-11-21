Общество

ВедомостиВедомости«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
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Глава «Победы» заявил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах

Авиакомпания «Победа» обнаружила устойчивую динамику «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе в своем базовом аэропорту Внуково и в петербургском Пулково.
РБК10:23

Подробнее о событии

«Победа» сообщила о риске катастроф из-за посторонних предметов на взлетных полосах

Коммерсантъ12:06

В «Победе» заявили о риске аварий из-за повреждений шасси при посадке самолетов

Znak.com11:40

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Ведомости11:42

Глава АК «Победа» раскритиковал систему очистки взлетно-посадочных полос в России и предупредил о риске авиакатастроф

Эхо Москвы12:02

Глава «Победы» предупредил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах

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«За 2019 год - более 100 случаев»: В компании «Победа» предупредили о риске новых катастроф в аэропортах России

Царьград10:51

Глава «Победы» заявил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах

РБК10:23
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«Спартак» забросил семь шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ

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Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
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Определились составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Уже определились составы корзин для жеребьевки групповой стадии, о чем передает сайт «Чемпионат.com».
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Прививок станет больше. Как будут развивать детское здравоохранение

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Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

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Известия вчера в 12:48
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Сбербанк назвал новые ставки по ипотеке

О снижении ставок по ипотеке сообщили 21 ноября в пресс-службе Сбербанка.
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Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет

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Россия пустит грузы в обход Прибалтики

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Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета Уральских авиалиний Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
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Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

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Зеленский лично встретил возвращенные Россией украинские корабли

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил корабли, возвращенные Россией после инцидента в Керченском проливе.
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Годовщина Майдана собрала тысячи людей в центре Киева

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Нурмагомедов сообщил, когда проведёт свой следующий поединок

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Зеленский призвал достичь реальных результатов в делах «майдана»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности реальных результатов расследования дел о «майдане».
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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Трея Айдекера вывела точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий.
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Известная актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку: артистка может самостоятельно ходить, нормально слышит и разговаривает.
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Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности

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