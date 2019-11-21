Общество

ВедомостиВедомости«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Глава «Победы» заявил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах

Авиакомпания «Победа» обнаружила устойчивую динамику «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе в своем базовом аэропорту Внуково и в петербургском Пулково.
РБК10:23

Подробнее о событии

РБК: глава «Победы» назвал некачественные осмотр и очистку ВПП причиной риска аварий

ТАСС15:15

Глава «Победы» заявил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах

РБК10:23

Глава АК «Победа» раскритиковал систему очистки взлетно-посадочных полос в России и предупредил о риске авиакатастроф

Эхо Москвы12:02

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Ведомости11:42

Глава «Победы» предупредил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах

Дождь11:22

«За 2019 год - более 100 случаев»: В компании «Победа» предупредили о риске новых катастроф в аэропортах России

Царьград10:51

«Победа» сообщила о риске катастроф из-за посторонних предметов на взлетных полосах

Коммерсантъ12:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 15:54, Ашберн
Политика

Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 09:32
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik вчера в 13:03
Кино

«Игре престолов» сняли альтернативный финал

Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
Культуромания 11:48
Происшествия

Стрельба из автомата с балкона многоэтажки в Колтушах попала на видео

78.ru 14:41
Игры

Сценарист Max Payne и Alan Wake объявил о работе над новым проектом

Сэм Лэйк — финский писатель и сценарист, среди работ которого — сюжеты для Quantum Break и Control, а также серий Max Payne и Alan Wake.
CyberSport.ru 13:44
Космос

Исторические изменения климата на Марсе могут быть обнаружены учеными

AstroNews.ru 13:23
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 14:21
Экономика

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
RT на русском 04:17
Единоборства

Глава WBC раскритиковал Сергея Ковалёва

Маурисио Сулейман, являющийся главой WBC, подверг жёсткой критике российского боксёра Сергея Ковалёва.
Sport.ru 15:30
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 13:45
Гаджеты

Oppo представила новую оболочку для Android-смартфонов ColorOS 7

Китайская компания Oppo представила новую оболочку для Android-смартфонов ColorOS 7, которая анонсирована как более интересная и удобная, чем MIUI и EMUI.
UfacityNews.ru вчера в 14:36
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости вчера в 06:30
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Коммерсантъ 14:21
Политика

Вучич: спецслужба Сербии знала о российском разведчике

Сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии знали о деятельности в стране российского разведчика, однако не они сняли на видео его встречу с отставным сербским подполковником, которое впоследствии было размещено в интернете.
ТАСС 15:43
Общество

Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
РБК 05:49
Технологии

Павел Дуров порекомендовал пользователям удалить WhatsApp

Online47.ru вчера в 16:42
Шоу-бизнес

Волочкова: «Я бы не хотела вновь оказаться в Большом»

В момент выступления в зале были самые близкие люди. Так, среди зрителей сидела и дочка Волочковой 14-летняя Ариадна.
Рамблер 06:38
Религия

Патриарх Кирилл вручил премию Иерусалимскому патриарху Феофилу III

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг вручил премию Фонда единства православных народов (ФЕПН) Иерусалимскому патриарху Феофилу III, отметив его немалую заслугу в сохранении главных святынь христианского мира, "непоколебимую твердость и следование каноническому порядку".
РИА Новости 10:36
Футбол

Марадона продолжит тренировать «Химнасию», отставка отменена

Причиной стали разногласия с руководством клуба в связи с отставкой президента Габриэля Пеллегрино, который и привел Марадону в «Химнасию».
Спорт-Экспресс 14:34
Футбол

«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука

Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Российская газета 13:13
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор вчера в 04:22
Общество

В Кремле состоялась церемония вручения наград

Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.
Вести.Ru 10:16
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru 09:08
Общество

Кирилл Руки-Базуки показал результат операции

Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Bimru.ru 04:07
Общество

Минздрав отложил решение ввести новые правила медосмотра для водителей

Сегодня в 14 часов 22 минуты по Московскому времени, замминистра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай в своем канале Телеграм сообщил, что введение новой системы медосмотра водителей откладывается.
СоцИнформБюро 08:13
Армия и оружие

Россия чуть не сбила американский бомбардировщик у сирийских границ

Американский бомбардировщик B-52H слишком близко подошёл к военной базе РФ Хмеймим, в связи с чем российские военные предупредили экипаж о готовности открыть огонь.
News.ru 06:35
Общество

В американской школе найдены сотни захоронений

ТВ Центр 11:38
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Шоу-бизнес

Похудевшая Лариса Гузеева снова стала брюнеткой

Питание подбирали специально под вкус Гузеевой . Телеведущая прислушалась к мнению подписчиков и снова стала брюнеткой.
Lisa.ru 08:01
Общество

Возбуждено новое дело о хищениях на космодроме «Восточный»

В Амурской области следователи возбудили уголовное дело, связанное с хищением 250 миллионов рублей при строительстве космодрома "Восточный".
РЕН ТВ вчера в 15:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное