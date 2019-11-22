Общество

ВедомостиВедомости«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
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Глава «Победы» заявил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах

Авиакомпания «Победа» обнаружила устойчивую динамику «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе в своем базовом аэропорту Внуково и в петербургском Пулково.
РБК10:23

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«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

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«Победа» сообщила о риске катастроф из-за посторонних предметов на взлетных полосах

Коммерсантъ12:06

Глава АК «Победа» раскритиковал систему очистки взлетно-посадочных полос в России и предупредил о риске авиакатастроф

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РБК: глава «Победы» назвал некачественные осмотр и очистку ВПП причиной риска аварий

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Глава «Победы» предупредил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах

Дождь11:22

«За 2019 год - более 100 случаев»: В компании «Победа» предупредили о риске новых катастроф в аэропортах России

Царьград10:51

Глава «Победы» заявил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах

РБК10:23
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