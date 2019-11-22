Общество
Ведомости«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
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с чего всё началось
Авиакомпания «Победа» обнаружила устойчивую динамику «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе в своем базовом аэропорту Внуково и в петербургском Пулково.РБК10:23
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США прилагают усилия, чтобы ограничить доступ России на рынок Европы, в частности, пытаясь создавать препятствия на пути строительства газопровода "Северный поток - 2", который, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, заработает в середине 2020 года.
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Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал розыгрыша Кубка Дэвиса по теннису, где встретится с командой Сербии.
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