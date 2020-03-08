Общество

RT на русскомRT на русском«Победа» прекращает полёты в Италию до конца марта

Авиакомпания «Победа» прекращает полёты из Москвы в Италию с 11 марта до конца месяца.
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«Победа» до конца марта приостановила все полеты в Италию

Ведомости09:01

«Победа» отменила полёты в Италию до конца марта

Фонтанка.Ру08:52

«Победа» решила отменить рейсы в Италию до конца марта

РБК08:31

«Победа» с 11 марта прекратит полеты в Италию до конца месяца

ТАСС08:34

«Победа» полностью приостанавливает полеты в Италию до конца марта

Rambler News Service08:31

«Победа» прекращает полёты в Италию до конца марта

RT на русском08:41

«Победа» отменит все рейсы в Италию до апреля

Интерфакс08:31
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Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть

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Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
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Люди в масках напали на участников митинга за права женщин в Киргизии

Неизвестные в масках напали на участников шествия в защиту прав женщин в Бишкеке, сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из участниц митинга.
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ЦПВС сообщает о шести обстрелах после прекращения огня в Идлибе

Боевики шесть раз обстреляли населенные пункты и позиции сирийской правительственной армии после установления режима прекращения огня в Идлибе, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
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Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

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Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto

Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
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В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

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Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
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Бывший возлюбленный Марии Мироновой рассказал об их бурном романе

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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
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В ФК «Сочи» вернулся бывший тренер Точилин

Бывший главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин снова вернулся в команду. Об этом он рассказал порталу «Спорт Экспресс».
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