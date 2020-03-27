Коронавирус
Вести.Ru«Победа» приостанавливает полеты
На сайте лоукостера поясняется, что регулярные рейсы будут приостановлены с 1 апреля по 31 мая 2020 года. Такое решение позволит "Победе" сосредоточить ресурсы на антикризисной программе, а также подготовиться к возобновлению полетов.
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с чего всё началось
Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов, сообщает «Победа». Всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года «Победа» вернет деньги на счет в личном кабинете.РБК08:19
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«Победа» отменяет все рейсы до июня, сосредоточится на антикризисной программе
Интерфакс - Россия08:16
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