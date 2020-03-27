Коронавирус

Вести.RuВести.Ru«Победа» приостанавливает полеты

На сайте лоукостера поясняется, что регулярные рейсы будут приостановлены с 1 апреля по 31 мая 2020 года. Такое решение позволит "Победе" сосредоточить ресурсы на антикризисной программе, а также подготовиться к возобновлению полетов.
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с чего всё началось

«Победа» приостановит все полеты

Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов, сообщает «Победа». Всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года «Победа» вернет деньги на счет в личном кабинете.
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«Победа» приостанавливает все полеты с 1 апреля по 31 мая

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«Победа» отменяет все рейсы до июня, сосредоточится на антикризисной программе

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В США число случаев заражения коронавирусом превысило 100 тысяч

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Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

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