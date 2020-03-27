Коронавирус
REGNUMЛоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты
Как уточнили в пресс-службе «Победы», выполнение регулярных рейсов по всем направлениям будет приостановлено с 1 апреля. Эта мера, принятая в соответствии с постановлением правительства РФ об ограничении авиасообщения, будет действовать до 31 мая.
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с чего всё началось
Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов, сообщает «Победа». Всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года «Победа» вернет деньги на счет в личном кабинете.РБК08:19
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«Победа» отменяет все рейсы до июня, сосредоточится на антикризисной программе
Интерфакс - Россия08:16
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Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске дефицита муки в России
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий ожидает дефицита муки в стране в ближайшем будущем.
Футбол
Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом»
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Политика
В РФ и Италии ответили на критику российской помощи в борьбе с вирусом
Газета La Stampa указала на то, что 80% поставленной помощи якобы оказались бесполезны в итальянских условиях, а Россия стремилась «удовлетворить политические амбиции».
Общество
Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным
Тест на коронавирус основателя и солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна оказался отрицательным.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Футбол
АПЛ возобновится не раньше 30 апреля
Английская Премьер-Лига продолжит оставаться на карантине из-за растущей эпидемии коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-Мп камерами представлены в Европе
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-Мп камерами представили в Европе.
Политика
Турция приостанавливает международное авиасообщение
Турция приостанавливает международное авиасообщение.
Технологии
Dyson изготовит 15 тысяч ИВЛ для Великобритании и других стран
По данным Fast Company, в письме сотрудникам основатель компании Джеймс Дайсон (James Dyson) отметил, что CoVent можно изготовить быстро, эффективно и в больших объёмах.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Ниже 25 долларов за баррель упала стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE, пишет ТАСС.
Общество
Власти Калининградской области закроют досуговые заведения
Постановление о закрытии ряда учреждений и заведений в Калининградской области подписал глава региона Антон Алиханов.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969
Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Политика
Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом
Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
На Кубани ограничат бронирование и заселение в гостиницы и санатории
Кондратьев отметил, что такие меры были приняты после того, как уровень бронирования гостиниц на период нерабочей недели вырос на 30% за сутки.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии
Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Экономика
Фондовые торги в США закрылись снижением индексов
Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones упал на 915,39 пункта (4,06%) и остановился на отметке 21 636,78 пункта.
Общество
Главный фтизиатр Кубани уволена за сокрытие заграничной поездки
Наталья Шевченко вернулась из Доминиканы 15 марта. 17 марта она вышла на работу, никому не рассказав о заграничной поездке.
Шоу-бизнес
Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа
Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.
Общество
В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина
Бельгийские власти сообщили о случае передачи коронавируса от человека к животному.