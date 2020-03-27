Коронавирус

REGNUMREGNUMЛоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

Как уточнили в пресс-службе «Победы», выполнение регулярных рейсов по всем направлениям будет приостановлено с 1 апреля. Эта мера, принятая в соответствии с постановлением правительства РФ об ограничении авиасообщения, будет действовать до 31 мая.
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с чего всё началось

«Победа» приостановит все полеты

Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов, сообщает «Победа». Всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года «Победа» вернет деньги на счет в личном кабинете.
РБК08:19

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Авиакомпания «Победа» приостановит все полеты с 1 апреля

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«Победа» приостановит все полеты

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«Победа» уходит на каникулы до лета

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Лоукостер «Аэрофлота» приостановил все полеты. Акции компании упали на 6%

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АПЛ возобновится не раньше 30 апреля

Английская Премьер-Лига продолжит оставаться на карантине из-за растущей эпидемии коронавирусной инфекции.
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Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-Мп камерами представили в Европе.
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Политика

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Энергетика

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В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
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Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
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Бельгийские власти сообщили о случае передачи коронавируса от человека к животному.
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