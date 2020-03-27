Коронавирус
Медиазона«Победа» приостановила все полеты
Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте». Сейчас на сайте авиакомпании нельзя купить билеты на внутрироссийские полеты с 1 апреля по 1 июня.
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с чего всё началось
Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов, сообщает «Победа». Всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года «Победа» вернет деньги на счет в личном кабинете.РБК08:19
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«Победа» отменяет все рейсы до июня, сосредоточится на антикризисной программе
Интерфакс - Россия08:16
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Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Культура
Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов
Общество
Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
Общество
Минздрав рассказал, как погода в России способствует коронавирусу
Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России держится погода, наиболее оптимальная для коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Экономика
Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности
Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю.
Политика
В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции
В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
Общество
Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко
78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Энергетика
Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года
Мировые цены на нефть продолжают обваливаться в пятницу вечером, а марка Brent уже обновляла минимум с мая 2003 года, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом
Общество
Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о комендантском часе
В Роскомнадзоре потребовал от Twitter удалить фейк о введении комендантского часа в Москве из-за коронавируса.
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Общество
Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей
Неделя с 30 марта по 5 апреля по поручению президента РФ объявлена нерабочей.
Игры
Epic Games Store бесплатно раздает новые игры
Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
Армия и оружие
НАТО обвинило ВКС РФ в нарушении норм безопасности на Балтике
Брюссель, 27 марта 2020, 18:41 — REGNUM О перехвате российского военного самолёта заявили 27 марта в НАТО.
Общество
«Почта России» закроет свои отделения на три дня
Москва, 27 марта 2020, 16:44 — REGNUM Руководство «Почты России» приняло решение о закрытии всех своих отделений, кроме круглосуточных, на три дня — с 30 марта по 1 апреля.
Спорт
Глава WADA призвал всех к единству в условиях пандемии коронавируса
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька призвал всех к единству на фоне пандемии коронавируса.
Происшествия
В Петербурге суд продлил арест историка Соколова
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса
Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
В феврале глобальный рынок смартфонов сократился на 14 %
Пока аналитики отмечают, что в феврале текущего года было продано на 14 % меньше смартфонов, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Политика
В Италии помощь России для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
По мнению издания, премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять гуманитарную помощь России - девять самолетов Ил-76 и порядка ста военных специалистов ради того, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Экономика
Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Культура
Джон Бон Джови опубликовал записанную с принцем Гарри песню
Джон Бон Джови опубликовал в сети новую композицию «Unbroken», которую он записал вместе с принцем Гарри в конце февраля, сообщает NME.
Экономика
В России предупредили о возвращении в XIX век
Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка.