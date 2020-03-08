Лоукостер «Победа» приостанавливает все рейсы в Италию. Руководство компании приняло это решение в связи с введённым итальянским правительством запретом на въезд на ряд территорий и выезд оттуда из-за быстрого распространения коронавируса в стране.

«Победа» приостанавливает все рейсы в Италию из-за коронавируса

Политика Украина обновила группу прокуроров в следственной группе по делу MH17 Офис генерального прокурора Украины обновил состав своих представителей в Совместной следственной группы (JIT, ССГ) по крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года (рейс MH17).

Армия и оружие МИД РФ призвал НАТО задуматься о последствиях «агрессивных действий» Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является озвученное ранее в Вашингтоне желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения».

Здоровье В России вегетарианство оказалось особо опасным Врач аллерголог-иммунолог рассказал, почему в России вегетарианство оказалось особо опасным и к чему может привести отказ от некоторых продуктов.

Общество Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.

Политика Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".

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Биатлон Логинов может пропустить этап Кубка мира в Контиолахти Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что российский биатлонист Александр Логинов может пропустить восьмой этап Кубка мира, который на следующей неделе пройдет в финском Контиолахти.

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Наука Представители Homo erectus умели делать сложные орудия труда Ученые нашли в Эфиопии два черепа Homo erectus и несколько десятков каменных орудий труда, которым до 1,5 миллионов лет.