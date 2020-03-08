Общество

News.ruNews.ru«Победа» приостанавливает все рейсы в Италию из-за коронавируса

Лоукостер «Победа» приостанавливает все рейсы в Италию. Руководство компании приняло это решение в связи с введённым итальянским правительством запретом на въезд на ряд территорий и выезд оттуда из-за быстрого распространения коронавируса в стране.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

«Победа» с 11 по 31 марта отменяет все рейсы в Италию

Интерфакс11:38

«Победа» решила отменить рейсы в Италию до конца марта

РБК08:31

«Победа» отменила полёты в Италию до конца марта

Фонтанка.Ру08:52

«Победа» прекращает полёты в Италию до конца марта

RT на русском08:41

«Победа» с 11 марта прекратит полеты в Италию до конца месяца

ТАСС08:34

«Победа» полностью приостанавливает полеты в Италию до конца марта

Rambler News Service08:31

«Победа» приостановила полеты в Италию

Газета.Ru10:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 05:39
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Lenta.ru 09:11
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк сделала обращение к подписчикам

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила с своем Instagram обращение к подписчикам.
Газета.Ru вчера в 14:00
Политика

Украина обновила группу прокуроров в следственной группе по делу MH17

Офис генерального прокурора Украины обновил состав своих представителей в Совместной следственной группы (JIT, ССГ) по крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года (рейс MH17).
РИА Новости 13:32
Общество

Более миллиона женщин проехали бесплатно в московском метро 8 марта

РИА Новости 13:50
Происшествия

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.
RT на русском 13:05
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:02
Автоспорт

Глок: McLaren может стать альтернативой для Феттеля

F1news.ru 12:02
Армия и оружие

МИД РФ призвал НАТО задуматься о последствиях «агрессивных действий»

Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является озвученное ранее в Вашингтоне желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения».
REGNUM вчера в 09:34
Армия и оружие

В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции

Piter.tv 06 марта в 03:19
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ

Коммерсантъ 09:15
Здоровье

В России вегетарианство оказалось особо опасным

Врач аллерголог-иммунолог рассказал, почему в России вегетарианство оказалось особо опасным и к чему может привести отказ от некоторых продуктов.
Твой Континент 06:46
Хоккей

ЦСКА обыграл «Торпедо» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

Советский спорт 12:47
Происшествия

Немец стал первой жертвой коронавируса в Египте

В Египте скончался 60-летний гражданин ФРГ, заболевший COVID-19. Он стал первой в стране жертвой нового коронавируса.
Вести.Ru 13:03
Общество

Кудрин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения COVID-19.
RT на русском 10:28
Общество

Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Lenta.ru 11:04
Политика

Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
РИА Новости 12:03
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 11:09
Шоу-бизнес

Самойлова и Джиган вернутся из Америки раньше срока

Девушка родила исполнителю долгожданного сына. А теперь супруга рэпера сообщила, что их семья скоро приедет на родину.
КМВ Новости 06 марта в 05:21
Биатлон

Логинов может пропустить этап Кубка мира в Контиолахти

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что российский биатлонист Александр Логинов может пропустить восьмой этап Кубка мира, который на следующей неделе пройдет в финском Контиолахти.
Спорт день за днем 14:08
Шоу-бизнес

Шеф-повар Константин Ивлев впервые прокомментировал слухи о разводе

Мария Ивлева уже заявила журналистам, что подала на развод с Константином.
Летидор 06 марта в 08:47
Хоккей

Заварухин назвал «Автомобилист» хорошей командой

Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над екатеринбургским "Автомобилистом".
Газета.Ru 06 марта в 20:59
Общество

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 08:50
Общество

ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 02:12
Политика

Посольство Украины в США призвало Vox переделать карту с Крымом

Украинское посольство в США призвало американское издание Vox переделать карту, показанную в ролике о распространении коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:45
Кино

Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол

В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Live24 03:02
Наука

Представители Homo erectus умели делать сложные орудия труда

Ученые нашли в Эфиопии два черепа Homo erectus и несколько десятков каменных орудий труда, которым до 1,5 миллионов лет.
Pravda.Ru 05 марта в 13:21
Политика

Яценюк планирует вернуться во власть

Мой Брянск 03:56
Происшествия

В Москве арестовали экс-сотрудника МВД Чечни за нападение на полицейских

По официальному сообщению столичного главка МВД, Устарханов оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие.
Говорит Москва 13:59
Футбол

«Ренн» разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции

"Ренн" дома победил "Монпелье" в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости 14:19
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное