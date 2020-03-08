Общество
News.ru«Победа» приостанавливает все рейсы в Италию из-за коронавируса
Лоукостер «Победа» приостанавливает все рейсы в Италию. Руководство компании приняло это решение в связи с введённым итальянским правительством запретом на въезд на ряд территорий и выезд оттуда из-за быстрого распространения коронавируса в стране.
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Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк сделала обращение к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила с своем Instagram обращение к подписчикам.
Политика
Украина обновила группу прокуроров в следственной группе по делу MH17
Офис генерального прокурора Украины обновил состав своих представителей в Совместной следственной группы (JIT, ССГ) по крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года (рейс MH17).
Происшествия
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Автоспорт
Глок: McLaren может стать альтернативой для Феттеля
Армия и оружие
МИД РФ призвал НАТО задуматься о последствиях «агрессивных действий»
Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является озвученное ранее в Вашингтоне желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения».
Армия и оружие
В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Здоровье
В России вегетарианство оказалось особо опасным
Врач аллерголог-иммунолог рассказал, почему в России вегетарианство оказалось особо опасным и к чему может привести отказ от некоторых продуктов.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Торпедо» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина
Происшествия
Немец стал первой жертвой коронавируса в Египте
В Египте скончался 60-летний гражданин ФРГ, заболевший COVID-19. Он стал первой в стране жертвой нового коронавируса.
Общество
Кудрин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ранее сообщалось, что в России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения COVID-19.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Политика
Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Шоу-бизнес
Самойлова и Джиган вернутся из Америки раньше срока
Девушка родила исполнителю долгожданного сына. А теперь супруга рэпера сообщила, что их семья скоро приедет на родину.
Биатлон
Логинов может пропустить этап Кубка мира в Контиолахти
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что российский биатлонист Александр Логинов может пропустить восьмой этап Кубка мира, который на следующей неделе пройдет в финском Контиолахти.
Шоу-бизнес
Шеф-повар Константин Ивлев впервые прокомментировал слухи о разводе
Мария Ивлева уже заявила журналистам, что подала на развод с Константином.
Хоккей
Заварухин назвал «Автомобилист» хорошей командой
Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над екатеринбургским "Автомобилистом".
Общество
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Общество
ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Политика
Посольство Украины в США призвало Vox переделать карту с Крымом
Украинское посольство в США призвало американское издание Vox переделать карту, показанную в ролике о распространении коронавирусной инфекции COVID-19.
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Наука
Представители Homo erectus умели делать сложные орудия труда
Ученые нашли в Эфиопии два черепа Homo erectus и несколько десятков каменных орудий труда, которым до 1,5 миллионов лет.
Политика
Яценюк планирует вернуться во власть
Происшествия
В Москве арестовали экс-сотрудника МВД Чечни за нападение на полицейских
По официальному сообщению столичного главка МВД, Устарханов оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие.
Футбол
«Ренн» разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции
"Ренн" дома победил "Монпелье" в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.