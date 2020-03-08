Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Победа» отменила рейсы в Италию до конца марта

Лоукостер «Победа» с 11 марта отменяет все полеты в Италию. Причиной этого стал запрет на въезд в ряд итальянских провинций, введенный местными властями. Авиакомпания приостановила рейсы из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо, говорится в сообщении «Победы» на официальном сайте.
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«Победа» с 11 марта прекратит полеты в Италию до конца месяца

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