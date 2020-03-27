Коронавирус

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Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте». Сейчас на сайте авиакомпании нельзя купить билеты на внутрироссийские полеты с 1 апреля по 1 июня.
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«Победа» приостановит все полеты

Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов, сообщает «Победа». Всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года «Победа» вернет деньги на счет в личном кабинете.
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