Коронавирус
Rambler News Service«Победа» сообщила о заразившихся коронавирусом членах экипажа
В авиакомпании «Победа» есть заразившиеся коронавирусом члены экипажа. Об этом рассказал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.
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Политика
Путин снова обратится к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Общество
В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в кибердерби
Московский ЦСКА под управлением Федора Чалова и Константина Кучаева переиграл столичный "Спартак", которым руководили Георгий Джикия и Александр Соболев, в матче по FIFA 20.
Политика
МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии
Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
Авто
Лимузин на базе самолета выставили на продажу в США
В США лимузин, который построили на базе бизнесджета Learjet, выставили на аукцион. Как сообщает Motor1, торги начнутся в конце июня.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за фейки и нарушение карантина
Президент России Владимир Путин подписал законы, один из которых предусматривает штраф до 5 миллионов рублей за фейки об эпидемиях, а другой - введение штрафов для нарушителей карантина.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется
Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
Общество
В Петербург из Катара прибыл самолет со 128 россиянами
В Пулково приземлился самолет из Катара, на борту которого были 128 россиян. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
ЖКХ
Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ
Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
Политика
США купили у России медицинское оборудование
США купили медицинское оборудование, которое Россия доставила в Нью-Йорк, сообщает Интерфакс .
Экономика
Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости
Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
Общество
В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав
С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Финансы
Доллар и евро установят рекорды роста без новой сделки ОПЕК+
Специально для "Российской газеты" Алена Лапицкая, независимый эксперт по личным инвестициям, рассказала, как будет дальше меняться валютный рынок и ждать ли новой сделки по нефти ОПЕК+.
Спорт
Винер-Усманова заявила о заражении вирусом спортсменов в «Новогорске»
Ранее директор Учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий сообщил, что на базе во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, занимаются в общей сложности 122 спортсмена.
Политика
Во Франции обвинили США в перекупке заказанных из Китая масок
Во Франции обвинили США в перекупке заказанных из Китая масок. Об этом заявил глава региона Гранд-Эст Жан Роттнер телеканалу RTL.
Экономика
В марте работу в США потеряло более 10 млн человек
За неделю по 28 марта в США было подано рекордное количество заявок на пособие по безработице – 6,648 млн.
Политика
МИД России надеется на ответную помощь Штатов в борьбе с пандемией
Мария Захарова отметила, Россия одной из первых оказала помощью Китаю, теперь уже наша страна получает поддержку из Пекина.
Политика
Китай направил в РФ гуманитарный груз
КНР направила в РФ гуманитарный груз, сообщили РИА Новости в информационной службе Минпромторга РФ.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
Сбербанк и Mail.Ru Group станут владельцами сервиса доставки «Самокат»
Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» войдет в совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group (MRG), сообщили компании.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Здоровье
Билл Гейтс поделился способами улучшения ситуации с эпидемией COVID-19
Накануне стало известно, что в Соединенных Штатах умерли за последние сутки из-за коронавируса 1374 человека.