Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News Service«Победа» сообщила о заразившихся коронавирусом членах экипажа

В авиакомпании «Победа» есть заразившиеся коронавирусом члены экипажа. Об этом рассказал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.
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У членов экипажа авиакомпании «Победа» нашли коронавирус

Известия07:07

«Победа» назвала коронавирус у сотрудников причиной остановки полетов

РБК06:42

«Победа» объяснила приостановку всех полетов заботой о безопасности пассажиров и сотрудников

Агентство Москва05:00

В российской авиакомпании заявили о зараженных коронавирусом членах экипажа

Lenta.ru05:47

Члены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом

RT на русском05:13

Экипаж российской авиакомпании «Победа» заразился коронавирусной инфекцией

Народные новости05:11

«Победа» сообщила о заражении членов экипажа коронавирусом

НТВ05:55
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:04
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в кибердерби

Московский ЦСКА под управлением Федора Чалова и Константина Кучаева переиграл столичный "Спартак", которым руководили Георгий Джикия и Александр Соболев, в матче по FIFA 20.
Газета.Ru вчера в 14:23
Политика

МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии

Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
RT на русском 08:34
Авто

Лимузин на базе самолета выставили на продажу в США

В США лимузин, который построили на базе бизнесджета Learjet, выставили на аукцион. Как сообщает Motor1, торги начнутся в конце июня.
AutoNews 08:10
Общество

Путин подписал закон о штрафах за фейки и нарушение карантина

Президент России Владимир Путин подписал законы, один из которых предусматривает штраф до 5 миллионов рублей за фейки об эпидемиях, а другой - введение штрафов для нарушителей карантина.
Комсомольская правда вчера в 12:41
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Общество

В Петербург из Катара прибыл самолет со 128 россиянами

В Пулково приземлился самолет из Катара, на борту которого были 128 россиян. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.
FlashNord 08:23
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
ЖКХ

Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Lenta.ru 08:52
Происшествия

Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
Политика

США купили у России медицинское оборудование

США купили медицинское оборудование, которое Россия доставила в Нью-Йорк, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 06:43
Экономика

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 05:49
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
РБК 09:00
Общество

В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав

С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Астрахань FM вчера в 12:57
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 31 марта в 05:18
Финансы

Доллар и евро установят рекорды роста без новой сделки ОПЕК+

Специально для "Российской газеты" Алена Лапицкая, независимый эксперт по личным инвестициям, рассказала, как будет дальше меняться валютный рынок и ждать ли новой сделки по нефти ОПЕК+.
Российская газета вчера в 23:00
Спорт

Винер-Усманова заявила о заражении вирусом спортсменов в «Новогорске»

Ранее директор Учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий сообщил, что на базе во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, занимаются в общей сложности 122 спортсмена.
РБК 09:12
Политика

Во Франции обвинили США в перекупке заказанных из Китая масок

Во Франции обвинили США в перекупке заказанных из Китая масок. Об этом заявил глава региона Гранд-Эст Жан Роттнер телеканалу RTL.
Lenta.ru 08:14
Экономика

В марте работу в США потеряло более 10 млн человек

За неделю по 28 марта в США было подано рекордное количество заявок на пособие по безработице – 6,648 млн.
Ведомости 09:09
Политика

МИД России надеется на ответную помощь Штатов в борьбе с пандемией

Мария Захарова отметила, Россия одной из первых оказала помощью Китаю, теперь уже наша страна получает поддержку из Пекина.
Общественное телевидение России 09:09
Политика

Китай направил в РФ гуманитарный груз

КНР направила в РФ гуманитарный груз, сообщили РИА Новости в информационной службе Минпромторга РФ.
Ореанда-Новости 08:21
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Общество

В России рассматривают различные сценарии парада Победы

Газета.Ru 06:03
Общество

Сбербанк и Mail.Ru Group станут владельцами сервиса доставки «Самокат»

Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» войдет в совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group (MRG), сообщили компании.
Ведомости 08:43
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Здоровье

Билл Гейтс поделился способами улучшения ситуации с эпидемией COVID-19

Накануне стало известно, что в Соединенных Штатах умерли за последние сутки из-за коронавируса 1374 человека.
Известия 08:10
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