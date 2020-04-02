В авиакомпании «Победа» есть заразившиеся коронавирусом члены экипажа. Об этом рассказал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.

Политика Путин снова обратится к гражданам России Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.

Футбол ЦСКА обыграл «Спартак» в кибердерби Московский ЦСКА под управлением Федора Чалова и Константина Кучаева переиграл столичный "Спартак", которым руководили Георгий Джикия и Александр Соболев, в матче по FIFA 20.

Общество Путин подписал закон о штрафах за фейки и нарушение карантина Президент России Владимир Путин подписал законы, один из которых предусматривает штраф до 5 миллионов рублей за фейки об эпидемиях, а другой - введение штрафов для нарушителей карантина.

Общество В Забайкалье запретили продажу алкоголя Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.

Происшествия Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.

Экономика Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Спорт Винер-Усманова заявила о заражении вирусом спортсменов в «Новогорске» Ранее директор Учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий сообщил, что на базе во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, занимаются в общей сложности 122 спортсмена.