Коронавирус
Аргументы и ФактыБолее тысячи российских туристов не могут вылететь из Черногории
Три российские авиакомпании не могут доставить граждан РФ из Черногории на родину из-за запрета на вылет, сообщает ТАСС. Около тысячи пассажиров ждут вылета самолетами компании «Победа» из Тивата в Москву.
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с чего всё началось
"В связи со сложившейся ситуацией Росавиацией совместно с МИД России принимаются меры для получения необходимых разрешений у авиационных властей Черногории на выполнение полетов российским авиакомпаниям с целью вывоза граждан Российской Федерации с территории Черногории", - сообщили в агентстве.ТАССвчера в 15:11
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Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Киберспорт
Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro
Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.
Технологии
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Общество
Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи
Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Кино
Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса
Продолжение «Аватара» не выйдет в запланированном будущем из-за эпидемии коронавируса.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Общество
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин выразил надежду, что россияне не будут скупать еду из-за пандемии.
Политика
Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому
Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
Футбол
Невилл и Гиггз предоставят отели для нужд медицинских работников
Бывшие футболисты "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл и Райан Гиггз предоставят в бесплатное пользование сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании (HNS) два своих отеля в Манчестере.
Общество
Spiegel назвал возможный очаг распространения коронавируса в Европе
По мнению специалистов из Германии, значительная часть европейских туристов могла заразиться коронавирусом на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии.
Общество
ВОЗ сообщила о начале первых испытаний вакцины против коронавируса
Ученые уже проводят первое тестирование вакцины от нового коронавируса, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
Общество
В США начали испытания вакцины от коронавируса на людях
Ученые в США провели первые испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на людях. Об этом в среду, 18 марта, сообщает телеканал CNN.
Политика
ДНР закрывает границу с Украиной
«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
Политика
Трамп расширит свои полномочия в экономике из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в среду, что в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 он задействует закон о производстве продукции военного назначения.
Авто
Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на общественные дороги
Aston Martin Valkyrie уже прошёл испытания на гоночном треке и теперь суперкар выпустили на дороги общего пользования.
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Энергетика
Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.
Финансы
Курс доллара превысил 78 рублей
Курс евро растет на 3,45%, до 85,76 рубля. На старте торгов доллар превысил отметку в 79 рублей, обновив максимумы с февраля 2016 года.
Футбол
Девушка Роналду нарушила карантин, тифози «Ювентуса» возмущены
Общество
Определен срок жизни коронавируса на разных предметах
Коронавирус может жить в воздухе или даже на твердых поверхностях.
Армия и оружие
В Крыму и Волгоградской области начались учения десантников
Более 600 военнослужащих и 10 единиц военной техники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выдвинулись из пунктов постоянной дислокации на аэродромы взлета «Краснодар», «Армавир» в Краснодарском крае и «Кировский» в Республике Крым для погрузки личного состава и техники в самолеты.
Политика
МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Футбол
Появилось фото новой формы «Ливерпуля» бирюзового цвета
Портал Footy Headlines опубликовал фотографии выездной формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21. Новая экипировка бирюзового цвета.