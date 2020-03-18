Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыБолее тысячи российских туристов не могут вылететь из Черногории

Три российские авиакомпании не могут доставить граждан РФ из Черногории на родину из-за запрета на вылет, сообщает ТАСС. Около тысячи пассажиров ждут вылета самолетами компании «Победа» из Тивата в Москву.
Читать в источнике
Комментировать456
с чего всё началось

«Победа» не может вернуть из Тивата около тысячи пассажиров

"В связи со сложившейся ситуацией Росавиацией совместно с МИД России принимаются меры для получения необходимых разрешений у авиационных властей Черногории на выполнение полетов российским авиакомпаниям с целью вывоза граждан Российской Федерации с территории Черногории", - сообщили в агентстве.
ТАССвчера в 15:11

Подробнее о событии

В «Аэрофлоте» рассказали о ситуации с вывозом россиян из Черногории

РИА Новости05:31

Черногория не выдала «Победе» разрешение на вывоз россиян

Известия13:11

«Победа» не получила разрешения на эвакуационные полеты из Тивата

ТАСС13:12

«Победа» не получила разрешение на вывоз россиян из Черногории

Взгляд.ру13:48

«Победа»: Авиакомпания делает все возможное для получения разрешения на вывоз клиентов из Черногории

Агентство Москва05:03

«Победа» пока не получила разрешение Черногории на вывоз россиян, среди них есть онкобольные

Интерфакс03:36

Более тысячи российских туристов застряли в Черногории

Говорит Москвавчера в 09:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Киберспорт

Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro

Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.
CyberSport.ru 13:05
Технологии

Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших

Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Экспресс газета 12:31
Общество

Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Общество

Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи

Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Discover24 12:06
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 13:12
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.
РБК 17:00
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Кино

Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса

Продолжение «Аватара» не выйдет в запланированном будущем из-за эпидемии коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости вчера в 15:12
Общество

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин выразил надежду, что россияне не будут скупать еду из-за пандемии.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика

Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
РБК 14:08
Футбол

Невилл и Гиггз предоставят отели для нужд медицинских работников

Бывшие футболисты "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл и Райан Гиггз предоставят в бесплатное пользование сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании (HNS) два своих отеля в Манчестере.
РИА Новости 16:18
Общество

Spiegel назвал возможный очаг распространения коронавируса в Европе

По мнению специалистов из Германии, значительная часть европейских туристов могла заразиться коронавирусом на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии.
ИнфоСМИ 06:24
Общество

ВОЗ сообщила о начале первых испытаний вакцины против коронавируса

Ученые уже проводят первое тестирование вакцины от нового коронавируса, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
РБК 14:43
Общество

В США начали испытания вакцины от коронавируса на людях

Ученые в США провели первые испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на людях. Об этом в среду, 18 марта, сообщает телеканал CNN.
Известия 06:48
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
RT на русском 15:45
Политика

Трамп расширит свои полномочия в экономике из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в среду, что в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 он задействует закон о производстве продукции военного назначения.
НТВ 12:52
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 13:49
Авто

Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на общественные дороги

Aston Martin Valkyrie уже прошёл испытания на гоночном треке и теперь суперкар выпустили на дороги общего пользования.
Тарантас Ньюс 09:38
Здоровье

Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Энергетика

Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.
RT на русском 14:58
Финансы

Курс доллара превысил 78 рублей

Курс евро растет на 3,45%, до 85,76 рубля. На старте торгов доллар превысил отметку в 79 рублей, обновив максимумы с февраля 2016 года.
ТАСС 05:54
Футбол

Ибрагимович: если вирус не идёт к Златану, Златан идёт к вирусу

Чемпионат 10:56
Футбол

Девушка Роналду нарушила карантин, тифози «Ювентуса» возмущены

Советский спорт 17:32
Общество

Определен срок жизни коронавируса на разных предметах

Коронавирус может жить в воздухе или даже на твердых поверхностях.
ToDay News Ufa 08:08
Армия и оружие

В Крыму и Волгоградской области начались учения десантников

Более 600 военнослужащих и 10 единиц военной техники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выдвинулись из пунктов постоянной дислокации на аэродромы взлета «Краснодар», «Армавир» в Краснодарском крае и «Кировский» в Республике Крым для погрузки личного состава и техники в самолеты.
Военное дело 04:34
Политика

МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
RT на русском 07:55
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Футбол

Появилось фото новой формы «Ливерпуля» бирюзового цвета

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии выездной формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21. Новая экипировка бирюзового цвета.
Бомбардир.ру 16:48
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное