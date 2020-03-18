"В связи со сложившейся ситуацией Росавиацией совместно с МИД России принимаются меры для получения необходимых разрешений у авиационных властей Черногории на выполнение полетов российским авиакомпаниям с целью вывоза граждан Российской Федерации с территории Черногории", - сообщили в агентстве.

с чего всё началось

Три российские авиакомпании не могут доставить граждан РФ из Черногории на родину из-за запрета на вылет, сообщает ТАСС. Около тысячи пассажиров ждут вылета самолетами компании «Победа» из Тивата в Москву.

Более тысячи российских туристов не могут вылететь из Черногории

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