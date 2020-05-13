Общество
Коммерсантъ«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня. Продажа билетов на летние рейсы начнется с завтрашнего дня, 14 мая. В компании пообещали, что средний тариф будет почти в три раза ниже уровня 2019 года.
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с чего всё началось
Лоукостер "Победа" начнет поэтапное восстановление программы внутренних полетов с 1 июня. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.ТАСС04:06
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Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно
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Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
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Суд постановил пересмотреть приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
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Госдума увеличила возможности по возвращению денег со счетов – компаниям и вкладчикам.
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Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Общество
Минздрав: россияне стали чаще умирать от алкоголя во время пандемии
Россияне во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом.
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Общество
Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО
Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
RT на русском 08:06
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Президент «Барселоны» одобрил трансфер Алексея Миранчука
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Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
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СК возбудил дело против замглавы управления образования Иваново
"Ленинским межрайонным следственным отделом Иваново СУ СК России по Ивановской области в отношении заместителя начальника управления образования администрации Иваново возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ", - говорится в сообщении.
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Армия и оружие
Норвежцы боятся реакции РФ на новый радар США
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Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Lenta.ru 07:17
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему не возвращается к тренерской работе.
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На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
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Страны Восточного Средиземноморья осудили политику Турции
Министры осудили совершаемые Турцией действия в исключительной экономической зоне Кипра и её территориальных водах, что является явным нарушением норм международного права и Конвенции ООН по морскому праву.
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Криптовалюты Telegram не будет — Павел Дуров закрыл проект TON
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