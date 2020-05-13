Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня

Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня. Продажа билетов на летние рейсы начнется с завтрашнего дня, 14 мая. В компании пообещали, что средний тариф будет почти в три раза ниже уровня 2019 года.
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с чего всё началось

«Победа» начнет поэтапное восстановление внутренних полетов с 1 июня

Лоукостер "Победа" начнет поэтапное восстановление программы внутренних полетов с 1 июня. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.
ТАСС04:06

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«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня

Коммерсантъ04:26

«Победа» назвала дату возобновления полетов по России

РБК04:18

«Победа» возобновляет полеты с 1 июня: что будет с ценами на билеты

Газета Metro03:54

«Победа» обещает снизить тарифы после возобновления полетов с 1 июня

Интерфакс04:01

Авиакомпания «Победа» возобновит полеты с 1 июня

Агентство Москва03:55

«Победа» начнет поэтапное восстановление внутренних полетов с 1 июня

ТАСС04:06

«Победа» начнет продажу билетов на летние рейсы по России

РИА Новости04:06
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Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
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Правительство утвердило порядок выплат семьям с детьми

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Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

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"Ленинским межрайонным следственным отделом Иваново СУ СК России по Ивановской области в отношении заместителя начальника управления образования администрации Иваново возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ", - говорится в сообщении.
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