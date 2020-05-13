Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня

Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня. Продажа билетов на летние рейсы начнется с завтрашнего дня, 14 мая. В компании пообещали, что средний тариф будет почти в три раза ниже уровня 2019 года.
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с чего всё началось

«Победа» начнет поэтапное восстановление внутренних полетов с 1 июня

Лоукостер "Победа" начнет поэтапное восстановление программы внутренних полетов с 1 июня. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.
ТАСС04:06

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«Победа» назвала дату возобновления полетов по России

РБК04:18

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

RT на русском04:10

Авиакомпания «Победа» возобновит полеты с 1 июня

Агентство Москва03:55

«Победа» начнет поэтапное восстановление внутренних полетов с 1 июня

ТАСС04:06

«Победа» начнет продажу билетов на летние рейсы по России

РИА Новости04:06

«Победа» обещает снизить тарифы после возобновления полетов в июне

Интерфакс04:01

«Победа» возобновит полеты и снизит тарифы

Вести.Ru04:10
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Общество

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РБК 03:46
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В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС вчера в 07:01
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Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах

Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральский приборостроительный завод прокомментировал возгорания аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
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Блогер выяснил, что дешевле: купить Весту или собрать ее по запчастям

Блогер youtube-канала «Андрей Макар» выяснил, что обойдется дешевле: приобрести Lada Vesta у дилера или собрать ее по запчастям.
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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
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ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
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Умер главный тренер женской сборной России по борьбе

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Жириновский предложил отменить голосование по Конституции

В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
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Происшествия

СМИ: ФБР случайно раскрыло имя дипломата, подозреваемого в терактах 9/11

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Зонтик над союзниками: в Китае восхитились системой ПВО РФ

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НТА-Приволжье – Коронавирус в Самарской области подтвержден у 1083 человек.
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В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса

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Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

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Ступень китайской ракеты вошла в атмосферу над Атлантикой и сгорела

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Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA).
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