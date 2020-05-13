Общество
Коммерсантъ«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня. Продажа билетов на летние рейсы начнется с завтрашнего дня, 14 мая. В компании пообещали, что средний тариф будет почти в три раза ниже уровня 2019 года.
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с чего всё началось
Лоукостер "Победа" начнет поэтапное восстановление программы внутренних полетов с 1 июня. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.ТАСС04:06
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Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей
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В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
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Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций
Компания Facebook произвела блокировку Instagram-аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова.
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Советский суд Челябинска вынес постановление о прекращении административного дела в отношении прибывшего из Омска специалиста, на которого полиция составила протокол о "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".
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На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
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Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
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Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
ТАСС вчера в 07:01
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Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах
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Блогер выяснил, что дешевле: купить Весту или собрать ее по запчастям
Блогер youtube-канала «Андрей Макар» выяснил, что обойдется дешевле: приобрести Lada Vesta у дилера или собрать ее по запчастям.
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Авто
В России стартовали продажи новой «ГАЗели»
В мае модельный ряд Горьковского завода пополнился первой моделью перспективного семейства «ГАЗели NN», получившей название City.
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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ
ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
Регион online 04:30
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
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В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
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Музыка
Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров
Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
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Дни24 вчера в 12:11
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
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Происшествия
СМИ: ФБР случайно раскрыло имя дипломата, подозреваемого в терактах 9/11
ФБР непреднамеренно раскрыло личность сотрудника посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне, которого подозревают в причастности к терактам 11 сентября 2001 года, сообщает портал Yahoo News.
РИА Новости 03:21
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Общество
«Роскосмос» и NASA договорились о доставке астронавта США на МКС
Известия вчера в 17:53
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Коронавирус в Самарской области подтвержден у 1083 человек
НТА-Приволжье – Коронавирус в Самарской области подтвержден у 1083 человек.
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Здоровье
В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса
Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
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В Челябинской области умерли две пациентки с коронавирусом
Что касается летальных исходов, то за прошедшие сутки умерло два человека: 82-летняя женщина с острой сердечной недостаточностью (COVID-19 сопутствующее заболевание) и 66-летняя пациентка (ковидная пневмония).
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Космос
Ступень китайской ракеты вошла в атмосферу над Атлантикой и сгорела
Ступень китайской ракеты-носителя, использованная для вывода на орбиту испытательной версии космического корабля, сгорела в понедельник в плотных слоях атмосферы над Атлантикой.
ТАСС 11 мая в 14:52
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA).
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