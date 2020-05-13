Лоукостер "Победа" начнет поэтапное восстановление программы внутренних полетов с 1 июня. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

с чего всё началось

Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня. Продажа билетов на летние рейсы начнется с завтрашнего дня, 14 мая. В компании пообещали, что средний тариф будет почти в три раза ниже уровня 2019 года.

«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня

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