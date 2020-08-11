«Победа» впервые обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров
Авиакомпания-лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в июле перевезла 1,039 млн человек и заняла второе место по этому показателю в России. «Победа» впервые смогла обойти по количеству пассажиров саму авиакомпанию «Аэрофлот», которая перевезла на 4,2 тыс. меньше — 1,035 млн человек.В источнике
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Авиакомпания Аэрофлот по итогам июля стала лишь третьей по объему пассажирских перевозок
Эхо Москвывчера в 13:04