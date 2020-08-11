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РБК
РБК

«Победа» впервые обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров

Авиакомпания-лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в июле перевезла 1,039 млн человек и заняла второе место по этому показателю в России. «Победа» впервые смогла обойти по количеству пассажиров саму авиакомпанию «Аэрофлот», которая перевезла на 4,2 тыс. меньше — 1,035 млн человек.В источнике
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News.ru

«Аэрофлот» впервые опустился на третье место в РФ по объёму перевозок

News.ruвчера в 11:37
Эхо Москвы

Авиакомпания Аэрофлот по итогам июля стала лишь третьей по объему пассажирских перевозок

Эхо Москвывчера в 13:04
Коммерсантъ

«Победа» облетела «Аэрофлот»

Коммерсантъвчера в 12:34
Ведомости

«Аэрофлот» в июле занял третье место по объему пассажирских перевозок

Ведомостивчера в 11:38
РБК

«Победа» впервые обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров

РБКвчера в 13:31
Rambler News Service

«Победа» обошла «Аэрофлот» по числу пассажиров в июле

Rambler News Serviceвчера в 11:27
ТАСС

«Победа» обогнала «Аэрофлот» по объему пассажирских перевозок в июле

ТАССвчера в 11:03

Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Александр Ширвиндт на месте ДТП в Валдае (цитата группы "Валдай" в соцсети "ВКонтакте") Https: / / vk.com / valdaycom Как сообщает портал valday.com, ДТП произошло 11 августа около 12:40 мск на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной.
REGNUMвчера в 10:52
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Инфекционный госпиталь на 360 мест построят в Ивановской области

Многофункциональный инфекционный госпиталь вместимостью на 360 мест для лечения больных коронавирусом построят с помощью МЧС России в Ивановской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости03:22
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18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Петербургский дневниквчера в 06:20
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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В МИД ответили на обвинения Британии в адрес России во «вмешательстве»

Обвинения Лондона в адрес Москвы создают негативный информационный фон, который деструктивно влияет на диалог стран и развитие двусторонних связей, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
РИА Новости03:08