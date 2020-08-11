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РБК
РБК

«Победа» впервые обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров

Авиакомпания-лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в июле перевезла 1,039 млн человек и заняла второе место по этому показателю в России. «Победа» впервые смогла обойти по количеству пассажиров саму авиакомпанию «Аэрофлот», которая перевезла на 4,2 тыс. меньше — 1,035 млн человек.В источнике
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РБК

«Победа» впервые обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров

РБКвчера в 13:31
Эхо Москвы

Авиакомпания Аэрофлот по итогам июля стала лишь третьей по объему пассажирских перевозок

Эхо Москвывчера в 13:04
ТАСС

«Победа» обогнала «Аэрофлот» по объему пассажирских перевозок в июле

ТАССвчера в 11:03
Ведомости

«Аэрофлот» в июле занял третье место по объему пассажирских перевозок

Ведомостивчера в 11:38
News.ru

«Аэрофлот» впервые опустился на третье место в РФ по объёму перевозок

News.ruвчера в 11:37
Rambler News Service

«Победа» обошла «Аэрофлот» по числу пассажиров в июле

Rambler News Serviceвчера в 11:27
Коммерсантъ

«Победа» облетела «Аэрофлот»

Коммерсантъвчера в 12:34

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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СК Белоруссии заподозрил двух россиян в участии в беспорядках

Граждане России Артем Важенков и Игорь Рогов проходят в статусе подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске, сообщает «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии в среду, 12 августа.
Известия23:53
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Запись последнего концерта Виктора Цоя в «Лужниках» отреставрируют

В субботу, 15 августа, Первый канал покажет отреставрированную запись последнего концерта лидера группы «Кино» Виктора Цоя на столичном стадионе «Лужники», об этом рассказали в пресс-службе канала.
Петербургский дневник00:35
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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