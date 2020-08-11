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РБК
РБК

«Победа» впервые обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров

Авиакомпания-лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в июле перевезла 1,039 млн человек и заняла второе место по этому показателю в России. «Победа» впервые смогла обойти по количеству пассажиров саму авиакомпанию «Аэрофлот», которая перевезла на 4,2 тыс. меньше — 1,035 млн человек.В источнике
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РБК

«Победа» впервые обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров

РБКвчера в 13:31
Rambler News Service

«Победа» обошла «Аэрофлот» по числу пассажиров в июле

Rambler News Serviceвчера в 11:27
Коммерсантъ

«Победа» облетела «Аэрофлот»

Коммерсантъвчера в 12:34
Ведомости

«Аэрофлот» в июле занял третье место по объему пассажирских перевозок

Ведомостивчера в 11:38
News.ru

«Аэрофлот» впервые опустился на третье место в РФ по объёму перевозок

News.ruвчера в 11:37
Эхо Москвы

Авиакомпания Аэрофлот по итогам июля стала лишь третьей по объему пассажирских перевозок

Эхо Москвывчера в 13:04
ТАСС

«Победа» обогнала «Аэрофлот» по объему пассажирских перевозок в июле

ТАССвчера в 11:03