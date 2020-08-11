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РБК
РБК

«Победа» впервые обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров

Авиакомпания-лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в июле перевезла 1,039 млн человек и заняла второе место по этому показателю в России. «Победа» впервые смогла обойти по количеству пассажиров саму авиакомпанию «Аэрофлот», которая перевезла на 4,2 тыс. меньше — 1,035 млн человек.В источнике
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РБК

«Победа» впервые обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров

РБКвчера в 13:31
ТАСС

«Победа» обогнала «Аэрофлот» по объему пассажирских перевозок в июле

ТАССвчера в 11:03
Газета.Ru

Росавиация указала объем пассажиропотока авиакомпаний РФ в июле

Газета.Ruвчера в 12:17
Ведомости

«Аэрофлот» в июле занял третье место по объему пассажирских перевозок

Ведомостивчера в 11:38
RT на русском

Росавиация сообщила об объёмах пассажиропотока авиакомпаний России

RT на русскомвчера в 11:12
Коммерсантъ

«Победа» облетела «Аэрофлот»

Коммерсантъвчера в 12:34
Агентство Москва

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле сократился почти на 53% - до 6,7 млн человек

Агентство Москвавчера в 11:00

Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Веснавчера в 05:34
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Фото: Дочь Моники Беллуччи запечатлели в купальнике на съемках

Папарацци, следившие за знаменитостями в городе, сумели запечатлеть их не только на съемочной площадке, но и в одном из ресторанов, куда Винсент и Моника пошли с Девой и младшей дочкой Леони после окончания съемочного дня.
Popcornnews.ru05:45

Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.
Газета.Ru05:56
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