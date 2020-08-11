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РБК
РБК

«Победа» впервые обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров

Авиакомпания-лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в июле перевезла 1,039 млн человек и заняла второе место по этому показателю в России. «Победа» впервые смогла обойти по количеству пассажиров саму авиакомпанию «Аэрофлот», которая перевезла на 4,2 тыс. меньше — 1,035 млн человек.В источнике
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РБК

«Победа» впервые обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров

РБКвчера в 13:31
Коммерсантъ

«Победа» облетела «Аэрофлот»

Коммерсантъвчера в 12:34
RT на русском

Росавиация сообщила об объёмах пассажиропотока авиакомпаний России

RT на русскомвчера в 11:12
Ведомости

«Аэрофлот» в июле занял третье место по объему пассажирских перевозок

Ведомостивчера в 11:38
Газета.Ru

Росавиация указала объем пассажиропотока авиакомпаний РФ в июле

Газета.Ruвчера в 12:17
ТАСС

«Победа» обогнала «Аэрофлот» по объему пассажирских перевозок в июле

ТАССвчера в 11:03
Агентство Москва

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле сократился почти на 53% - до 6,7 млн человек

Агентство Москвавчера в 11:00

Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
ИА Красная Веснавчера в 05:34
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СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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НАСА планирует отправить робота на Марс

Еще совсем недавно с космодрома Мыс Канаверал во Флориде стартовала первая ракета компании Space-X с двумя американскими астронавтами на борту, что стало первым разом за последние 9 лет, когда с этого космодрома была запущена в космос пилотируемая миссия.
Evo-rus.comвчера в 07:22
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В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск» 12 августа

Памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", пройдут 12 августа в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорь Курдин.
РИА Новости10 августа в 06:48
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Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.
Росбалтвчера в 10:06
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